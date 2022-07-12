本日日本：夏日必逛！金魚美術館銀座登場

日劇及動漫經常會出現夏祭的場面，除了穿上浴衣及木屐前往祭典會場觀賞花火大會，現場更有形形色色的攤檔和食品，當中撈金魚是不可或缺的活動，令金魚成了當地夏日的象徵之一。想進一步欣賞金魚的美，將獨特設計魚缸結合金魚、燈光、音樂及香氣的展覽會Art Aquarium會是不少人的首選，該展覽自2007年起合共有約40次的展出，吸引了超過1,080萬人次參觀！其設於東京日本橋的常設展最近剛以「Art Aquarium美術館GINZA」之名移師至銀座三越新館8樓，除了可重溫經典展品，亦有多款精彩新作登場，為訪客帶來一場視覺盛宴。

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魚缸瀑布 壯觀竹林

會場分為7個不同主題區域的「Art Aquarium美術館GINZA」以「百華繚亂～進化的藝術～」為主題，當中焦點之作有「落花流水」區模仿瀑布的全新作品「金魚之滝」，由數排像梯級般排列的魚缸組成，缸內的水由上而下地流動，無論從正面或側面看都覺震撼。另外在「竹林七賢」區則可看到將祭祀燈籠表現出來、Art Aquarium中首個空中作品「提燈rium」，同區還有讓你想起靜寂竹林的新空間型作品「金魚的竹林」，兩者隨着燈光變化及金魚暢泳的身影，令人看得入迷。不可錯過的還有「百華繚亂」區中以24個方形魚缸展出不同金魚品種的「新金魚品評」，還有由摺紙啟發的作品「Origamirium」，讓人目不暇給。此外館方亦與不同藝術家合作，第一彈請來花藝大師假屋崎省吾設計出花結合金魚為主題的「Flowerium」藝術裝置。入場費¥2,400（約HK$139）。

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融合紫藤花 賞魚新感覺

奈良縣除了貴為日本金魚三大養殖地之一，奈良市更設有西日本最大型的金魚娛樂設施「奈良金魚博物館」，約2,000平方米的空間內飼養了38種、逾2,000條金魚，將日本國內普及與稀有品種共冶一爐。與此同時博物館亦添加了不同元素，例如結合能量石元素的Aqua Oasis區、亦有融合Disco元素的Japanese Aquarium Disco，加上找來藝術家設計多個金魚打卡空間，構成了與別不同的娛樂設施。該館即日起至8月尾更舉行期間限定活動「藤波與金魚 －2022－」，由於奈良自古以來已是觀賞紫藤花的勝地，活動特別用了400株紫藤花裝飾金魚展品，在嬌艷的花朵點綴下，令觀賞金魚變得更悅目賞心。入場費成人¥1,200（約HK$70）。

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金魚之鄉 「魚」影隨形

奈良縣的大和郡山市年銷6,000萬條金魚，被喻為「金魚之鄉」。當地處處可見到金魚的蹤影。尤其在郡山柳町商店街，金魚可謂無處不在，坑渠蓋是金魚圖案、連電話亭及車站出閘機都養了金魚！當中有間咖啡店金魚cafe柳樂屋 Hidamari（きんぎょcafe柳樂屋 陽だまり），門外放置一部自動售賣機，驟眼看以為售賣普通飲品，睇真啲發現原來又是用來養金魚！Cafe內部是町家風的簡樸設計，設有大大小小的魚缸，可以一邊享用飲品或食品，一邊欣賞金魚的美態。魚缸上更附有每種金魚品種的解說，增加客人對金魚的認識，就連玻璃桌都被改造成可以飼養金魚，讓客人近距離觀賞。不可不試的飲品是「金魚梳打」，由水果及梳打水混合而成，特別之處是以魚缸型的杯子盛載，增添趣味同時消暑解渴。