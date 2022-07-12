《回歸》首集收視不俗　郭晉安：希望帶領番追劇熱潮！

由郭晉安和陳煒（煒哥）等主演的無綫劇《回歸》昨晚（11日）首播，交代安仔與煒哥25年後因當年共同創辦的食店粵德居而對簿公堂，庭上激烈爭辯，煒哥開出五千萬要求安仔放棄粵德居，但遭拒絕，與此同時二人兩子吳偉豪及周嘉洛衝突漸生...

今次劇集齊集4大小花戴祖儀、陳曉華、游嘉欣和陳嘉慧（Erica）參演。Erica以平實撲素造型扮演安仔契女，游嘉欣則以空姐造型Look出場，各有捧場客。而周嘉洛則被指與「老竇」安仔的關係演繹自然討好，至於吳偉豪的普通話對白表現超乎想像，看得出用心苦練。

首集收視錄得18.2，教台前幕後高興不已，安仔接受東網訪問說：「好開心，我對呢套劇好有信心，因為每位演員都好用心。多謝觀眾支持，有咁好嘅開始，希望收視持續上升，帶領番觀眾追劇嘅熱潮。」

而今次劇集主題曲《一水兩方》由炎明熹（Gigi）主唱，官方頻道上周二（5日）上載Official MV，6日已累積了逾18萬點擊次數，及超過1,600則留言，當中大部分正評，更有網民指：「Gigi一開口就代表故事開始！」監製林志華其唱腔讚不絕口，且指Gigi一直是心目中主唱的第一人選，但因她當時正身在內地錄影《聲生不息》，故排除萬難才促成合作。