樂壇新人Sophia終以真面目亮相　神秘男聲陶大宇驚喜加持

16歲的AMusic新人Sophia（雅荍）推出《AH-HA》MV，揭開兩大謎圑，除她首度真面目亮相外，網民之前競猜歌曲中的男聲是誰，留言問：「想知道中間穿插咗兩次『SOYONANA O』嘅男聲係邊位？」原來就是近期人氣爆燈的陶大宇，令網民大感驚喜，尤其他新造型相當潮，大批網民留言話：「大宇今次唔使倒轉地球、飲香檳啦，have fun啦，睇完好開心」、「大宇好搶鏡，新台風喎。」

陶大宇接受訪問時表示：「我覺得自己個造型好搞笑，可以同Sophia、仲有負責Rap嘅Hazel合作，覺得自己都年輕咗，仲好搞鬼，好得意，喺MV度跳舞都係第一次。（覺得自己跳成點？）跳舞我都駕馭到嘅，搵咗麥秋成幫手排舞，我就用咗2日去練習。」問到可考慮推出個人跳舞單曲，他直言：「係有人搵過我傾嘅，但我又覺得自己唔係正統歌手，要推出一首正式嘅跳舞歌，就要遇到真係啱自己先會做，否則怕會弄巧反拙，所以一路都未有着手搞。今次喺MV度，輕輕鬆鬆跳吓舞，我覺得OK，當試水溫先啦。」

零舞蹈基礎的Sophia專誠請得排舞師麥秋成為她編舞。麥秋成亦在其社交平台發布有關排舞片 ，並留言說：「記得第一次開會，聽到佢哋對今次創作嘅concept，又新鮮又興奮。今次嘅主角係Sophia，未見其人先聽見其聲，一把好聽的聲音。雖然佢冇乜舞蹈底子，但似乎呢一位小女孩都好努力，係Katherine鞭策之下，終於成功拍攝錄像！」