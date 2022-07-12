港姐冠軍宋宛穎卸任在即　報戲劇班裝備自己準備做花旦

港姐宋宛穎、歌手王灝兒及陳美齡等，今日（12日）出席《明愛暖萬心》記者招待會。多次擔任節目司儀的宋宛穎，指自己仍需努力學習，她説：「上次試過拍Do姐（鄭裕玲）學嘢，今次可以跟汪阿姐（汪明荃）學做司儀，兩位都係金牌司儀，好開心佢哋都好好，喺《好聲好戲》同汪阿姐都有交流過。（《好》自己表現點？）我當時好專心配音，冇太留意自己效果，但聽到各位評判話我配得好似周海媚，好開心，今次係幫參賽者手配，希望下次用參賽者身份出賽。」港姐身份卸任在即，她表示已報讀戲劇班，為有機會加入劇組先裝備好自己，坦言自己也想試試拍劇。

當晚擔任表演嘉賓的陳美齡，指早前曾到院舍探訪讀寫障礙家庭接受相關心理援助，亦分享了自己一點經驗，表示家長方面其實也有很大壓力。她又透露當晚會獻唱自己新歌《櫻花樹》，她説：「第一次喺螢幕前唱，亦會唱《香港香港》。」

談到好友日本前首相安倍晉三遇刺身亡一事時，她即嘆了一口氣，表示與家人收到消息時大感震驚：「好沉痛，佢未從政已經識佢，冇諗過喺日本會發生咁嘅事。（先生情緒如何？）好差，同佢通過電話，冇理由自己朋友會咁樣過世。（先生會出席今日喪禮？）唔太肯定，因為先生話太多人，或者遲啲先去佢屋企拜祭。」她回想與對方的點滴，指很多難忘事，包括對方特意來港為自己婚禮作伴郎，及早前亦有出席自己大仔婚禮。

至於另一表演嘉賓王灝兒，表示當晚會配合管弦樂團獻唱，包括王菲的《我願意》，她指知道歌曲有一定難度，好想挑戰一下，她説：「近排做《聲夢傳奇2》導師，見到學員不斷挑戰自己，都想搵啲嘢發揮吓。（做導師係咪好激氣？）我覺得做《聲夢2》就好似生第2胎咁，第1胎會擺晒全副心機落去，點知生第2胎原來要由頭嚟過，係好花心機同精神。（話你好炆憎掉筆喎？）其實我唔係掉筆鬧佢，只係用呢個動作演繹番佢唱到好惡時畀人嘅感覺，我好溫柔㗎，哈哈。」除《聲夢2》外，她亦剛於《好聲好戲》首嘗配音滋味。