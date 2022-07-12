被批講對白咬字不清　Edan無懼負評親回努力改善

由MIRROR成員呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）及藝人魏浚笙（Jeffrey）主演嘅ViuTV《I SWIM》昨晚（11日）首播，其中Edan擺脫一貫搞笑形象，化身COOL爆泳手，絕對係演技上嘅一大突破，而佢喺首集播出後亦有於社交網發文，坦言好大挑戰：「iSwim終於出街了，這絕對是自己其中一套感受最深的作品......我對上一個在電視出現的角色，就是剛剛好過了一年的《大叔的愛》裏的田田，而這次的李馬榮，絕對能稱得上是田田的相反吧，所以對自己來說的確是一個很大的挑戰，但老實說，真的挺喜歡李馬榮這個角色的。」

發文一出即引來大批「爵屎」洗版式狂讚，不過亦有網民不違言，狠批佢講對白咬字不清，有待改進：「其實就係有呢啲盲撐嘅fans，粒星先會自滿唔進步，真心唔睇字幕8成都聽唔到你講乜，唔好喺自己個同溫層自己沾沾自喜，咁樣點行演員嘅路，係，係好努力，冇人否認過，但做得唔好就係唔好，真話有咁難咩，愛之深責之切。」至於Edan亦虛心接受批評，承諾會努力改進：「放心，我全部都睇到的，多謝你們意見，會繼續改善！」