高海寧張振朗「天台一吻」好有Feel：錫完對望嗰幾秒幾好！

由高海寧（高Ling）及張振朗等主演的無綫劇集《童時愛上你》，昨晚一集開始進入高潮，劇情交代高Ling露營時意外被蛇咬，其後突然回復記憶，把握機會與振朗於天台盡訴心中情。原來二人相當有緣，之前高Ling因工作壓力獨自行山迷路，正當她想放棄時，與振朗相遇，對方更令她重新振作。

高Ling又親揭其經營的化妝品牌「Double P」的名字由來，當中隱藏着「愛的密碼」，兩人緊接上演情深一吻，可惜高Ling翌日醒來，又變回只有8歲心智！這場天台戲絕對是高Ling「考牌作」，她以3種「模式」不停切換，更笑言「8歲小孩」較易演：「有朋友直情話嗰個就係高Ling，因為我本身都有小朋友性格，好真、好開心同白癡，反而最難演係『變番大人』，因為係要小朋友扮大人，而且中間不斷跳拍，所以要好熟劇本，好清晰每個階段要做啲咩先得。」

而為了演活8歲小朋友的心態，高Ling亦下了不少功夫，她說：「唔想出到嚟嘅效果好作狀同懶可愛，做小朋友最緊要真，所以唔好諗咁多，當諗得太多就會勒住勒住。」至於與振朗「天台一吻」，高Ling指首Take時已好有Feel：「大家錫完之後分開停頓對望嗰幾秒，嗰種感覺都幾好。」