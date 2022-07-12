推出第11張大碟　SJ公開長壽秘訣：我哋好細膽

出道近17年的韓國男團Super Junior（SJ），今日（12日）舉行第11張大碟《The Road : Keep on Going》的發布會，成員希澈因有其他行程而未有出席。

而SJ是SM事務所首隊推出第11張大碟的組合，隊長利特表示：「SM的歷史很長，在眾多的歌手之中，SJ是首個推出第11張大碟的歌手單位，所以這張專輯特別有意義，韓流在全世界受到很多愛戴，為了能以SJ的名字出現在韓流歷史中，我們很努力準備這張專輯。」

問到組合的長壽秘訣，利特就搞笑地說：「因為我們還活着，過了100歲的話再告訴你們吧。」之後他說：「最大的原因是成員們都很膽小，只要有一個人說『我不做下去了』，組合就可能會分裂，沒有人敢這樣做，因為知道如果一個人這樣做，其餘成員會怎樣罵他。」銀赫則說：「其實沒有甚麼秘訣，只是大家都很會忍耐。」

而SM事務所將於8月20日在首爾舉行家族演唱會，演出陣容今日公開，當中包括安七炫、BoA、東方神起、SJ、少女時代、SHINee成員Key與珉豪、EXO成員Suho、Chen、D.O.與KAI、Red Velvet、NCT及aespa等。