花巻杏奈　巨乳小動物再出發

杏奈氣質可愛又甜美，而且五官標致，予人一種親切又溫馴嘅感覺，所以被歸類為小動物系女優。（互聯網）

一次失手不足以論成敗，如果大家面對失敗的話，千祈唔好氣餒，只要繼續堅持同努力做好自己，總會有一日能夠成功！而喺日本寫真界就有好多例子，話畀大家知只要唔放棄，始終都會有人欣賞，好似巨乳妹花卷杏奈就係其中一位喇！

嫩白肉彈

好多藝人覺得自己紅唔起都會迷信同運氣有關，所以會改名諗住可以轉運令星途變得光明。至於日本寫真界亦有好多女優改名嘅例子，然而佢哋之所以改名，其實只係因為以免同其他女優撞名，絕對唔係因為迷信改運，好似今年26歲嘅可愛巨乳妹花卷杏奈咁。

杏奈氣質可愛又甜美，而且五官標致，予人一種親切又溫馴嘅感覺，所以被歸類為小動物系女優。但係大家絕對唔可以睇小奈妹呢隻小動物喎，雖然身材小巧玲瓏，但係上圍豐富，胸前一對G奶飽滿感十足，加埋鮮嫩白滑嘅肌膚，顯得特別吸睛。不過阿妹仲嫌自己嘅身材唔夠弗，故近期積極做運動鍛煉，希望副偈可以變得更加健美同火辣！

改名有原因

佢原本叫橋本杏奈，2011年加入以名古屋為根據地嘅女子團體「Star☆T」，2014年參加選美活動「汐留偶像甲子園」，並獲得「審査員特別獎」，繼而開始進軍寫真界，同時亦繼續做藝能偶像，仲先後加盟其他女子團體如「7☆3」及「P.IDL」。直到2020年因為轉投第二間藝能事務所，所以順勢改用現有名字，原因唔係要轉運，而係因為之前嘅名字橋本杏奈同知名女星橋本環奈好相似，改個新名就可以減低大家將兩人混淆嘅機會喇。

奈妹改名之後重新出發，對於寫真拍攝工作顯得更加積極，近期就為唔少雜誌拍咗好多題材豐富嘅寫真，又扮女護又扮小動物，配合可愛氣質同火辣胴體，令觀眾睇得相當滿足！不過，杏奈表示最希望可以做封面女郎，咁祝佢好快可以如願以償啦！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎1吋

三圍：34G-23-34