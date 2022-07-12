「折骨Ben」出道作博到盡　拍MV初嘗吊威吔克服畏高

以「折骨舞」稱冠的趙祥誠（Ben）正式加盟寰亞唱片出道，首支單曲《粉身碎骨》及MV同步上架。由於場景布局多變，且除了跳舞還加入武術，MV拍了足足24小時，消耗大量體力，亦讓他終於嘗試期待已久的吊威吔，Ben揚言成就解鎖，甚至忘記對畏高的恐懼。

聽到首歌Demo時，他表示：「感覺好舒服，尤其係副歌部分，Rap嘅詞跟其意念和跳舞有關聯。」對於首次擁有真正屬於自己的歌曲和MV，他大表興奮：「以前參加比賽時都係團體合作，而今次MV由歌曲到所有場景、服裝，台前幕後都係為我而做，感覺好『正』！我要非常多謝所有工作員和設計今次MV故事嘅團隊，辛苦晒大家！」

《粉身碎骨》MV中，他與女飛賊爭奪寶物，在布置成鳥居的場景大打出手，初嘗吊威吔滋味的他說：「下半身被威吔戚住，大髀位有啲痛，加上我本身有畏高，心情好緊張。有啲動作以為自己OK，但其實係NG，吊住嘅時候因為手腳都離地，頸和腰都要更加出力，為咗做啱表情，我忘記咗畏高嘅恐懼。雖然吊威吔超級難，但自小睇古裝劇、電影、科幻戲，見到演員吊威吔，我一直都好想嘗試。」