惹火護理員　豐乳盛臀

不論係日本定美國嘅成人作品,都有個共通人氣題材,就係護理員喇!而喺美國四仔中嘅護理員唔單止色慾攻心,而且仲着得勁性感,搞到班男病人唔使食藥,個個都「精」力充沛兼「蕉」氣勃勃,就好似今日介紹嘅兩部作品咁。

各自風流

如果鍾意睇有劇情嘅四仔,呢套由Brazzers推出嘅《Pussy Is The Best Medicine #7》,絕對啱晒大家嘅心水。搵嚟Marica Chanel、Penny Pax、Carmen Caliente等美艷脫星演出,佢哋化身成調皮護理員,透過6個單元故事,講述風流醫院內發生嘅情慾趣事,有為升職考試而「溫習」人體奧秘嘅女護理員、為幫助誤食春藥男病患而搞到身水身汗嘅新丁女護、希望令制服變得性感而絞盡腦汁嘅「股」惑護理員等,每段故事不但睇得到片廠製作嘅心思,一眾脫星嘅傾力演出,更係令作品變得色趣橫生,同時亦令四仔迷體驗到與別不同嘅情慾滋味。

局部治療

美國有間醫院專為治療局部地方唔舒服嘅男士而設,講緊嘅係呢套由Deeper製作嘅《If It Feels Good #3》,由四仔名導Kayden Kross執導,搵嚟佢班好姊妹Angela White、Emily Willis、Manuel Ferrara等演出,故事發生喺一間另類醫院內,佢只收男病人,尤其性功能出現問題嘅男人,只需住院幾日,性生活上所有嘅問題都能得到解決。為咗揭開呢間醫院嘅秘密,男主角便化身成病人潛入,卻意外地發現所謂嘅局部性治療,居然令一直床上自卑嘅佢重拾自信,跟住結果係點?就要大家自己睇喇!

碟評

今次介紹嘅兩套作品都係屬於劇情類,《Pussy Is The Best Medicine #7》中嘅6個單元故事,每段故事不但拍得出色,而且脫星亦演得投入,配合精美嘅拍攝效果,製作質量相當高。至於《If It Feels Good #3》嘅劇情亦相當唔錯,尤其係講男主角潛入嘅揭秘式拍攝手法,更係有種睇劇嘅感覺,加埋女護理員嘅制服誘惑,令作品嘅觀賞性提升唔少。