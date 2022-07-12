惹火護理員　豐乳盛臀

不論係日本定美國嘅成人作品，都有個共通人氣題材，就係護理員喇！而喺美國四仔中嘅護理員唔單止色慾攻心，而且仲着得勁性感，搞到班男病人唔使食藥，個個都「精」力充沛兼「蕉」氣勃勃，就好似今日介紹嘅兩部作品咁。

各自風流

如果鍾意睇有劇情嘅四仔，呢套由Brazzers推出嘅《Pussy Is The Best Medicine #7》，絕對啱晒大家嘅心水。搵嚟Marica Chanel、Penny Pax、Carmen Caliente等美艷脫星演出，佢哋化身成調皮護理員，透過6個單元故事，講述風流醫院內發生嘅情慾趣事，有為升職考試而「溫習」人體奧秘嘅女護理員、為幫助誤食春藥男病患而搞到身水身汗嘅新丁女護、希望令制服變得性感而絞盡腦汁嘅「股」惑護理員等，每段故事不但睇得到片廠製作嘅心思，一眾脫星嘅傾力演出，更係令作品變得色趣橫生，同時亦令四仔迷體驗到與別不同嘅情慾滋味。

局部治療

美國有間醫院專為治療局部地方唔舒服嘅男士而設，講緊嘅係呢套由Deeper製作嘅《If It Feels Good #3》，由四仔名導Kayden Kross執導，搵嚟佢班好姊妹Angela White、Emily Willis、Manuel Ferrara等演出，故事發生喺一間另類醫院內，佢只收男病人，尤其性功能出現問題嘅男人，只需住院幾日，性生活上所有嘅問題都能得到解決。為咗揭開呢間醫院嘅秘密，男主角便化身成病人潛入，卻意外地發現所謂嘅局部性治療，居然令一直床上自卑嘅佢重拾自信，跟住結果係點？就要大家自己睇喇！

碟評

今次介紹嘅兩套作品都係屬於劇情類，《Pussy Is The Best Medicine #7》中嘅6個單元故事，每段故事不但拍得出色，而且脫星亦演得投入，配合精美嘅拍攝效果，製作質量相當高。至於《If It Feels Good #3》嘅劇情亦相當唔錯，尤其係講男主角潛入嘅揭秘式拍攝手法，更係有種睇劇嘅感覺，加埋女護理員嘅制服誘惑，令作品嘅觀賞性提升唔少。