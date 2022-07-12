梁雨恩掟標成名　無悔做歌手用音樂拯救生命

無綫J2節目《喂喂喂你話你係邊個邊個》找來前歌手梁雨恩（Cathy）剖白心路歷程。07年她簽約成為官恩娜師妹，出道時更奪得樂壇新人獎，如今卻「轉職」玩飛鏢。她以戀愛形容掟鏢，指自己對此運動一見鍾情：「首次就玩足6至8個鐘，翌日手痛都要玩，之後進入穩定戀愛期，拎起套鏢就廢寢忘餐。」

Cathy先後推出過兩張唱片，不過其後在樂壇發展平平，15年更與唱片公司產生合約糾紛，但同年竟獲得代表香港參加世界盃飛鏢比賽資格，最終勇奪世界冠軍，難怪她形容：「一道門閂咗，嗰天都留番一線窗畀你。」不過她坦言無悔曾當過歌手︰「用獎項去睇，真係好似冇乜，不過曾經收到封電郵，有位男士話因為我嘅歌打消自殺念頭，最終冇揸車踩油撞石壆了結自己嘅生命，咁我唱歌都做到一啲成就。」

而另一節目《貧窮限制想像》，主持方紹聰（奶仔）繼找來江嘉敏參觀豪華遊艇後，今晚（12日）則與王子涵拜訪導演劉偉強的工作室，該工作室佔地數千呎，且有維港煙花景，豪華廚房及私人影院。劉導表示︰「冇人好似我咁傻，花咁多錢整咁好嘅音響同銀幕。」工作室更擺滿不同年代的電視遊戲機，他表示自己拍戲的靈感，以及電影創作畫面，都與遊戲機及漫畫有關。