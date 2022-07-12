魏浚笙孖煙囪落水　游甩褲露股兼露鳥搶FO

由呂爵安（Edan）及魏浚笙（Jeffrey）主演的《I SWIM》今晚正式「埋牙」，一眾型男全部半裸參加學校水運會，氣氛Hot爆！Jeffrey繼續拋離一眾拍檔成功搶fo，更一度「露股」兼「露鳥」吸睛。劇情交代Edan原來根本無心讓Jeffrey加入其隊伍參加接力賽，只想利用他去激勵其他隊友發奮向上，想不到此招湊效，更預測到一眾隊友比競敵快10秒完成比賽。原本勝券在握，但「子帆」王智騫臨陣腳抽筋未能作賽，Jeffrey唯有頂硬上取替對方。

一直被「班長」吳啟洋形容到泳術可媲美史畢茲的Jeffrey，根本一早已不復當年勇，他出盡奇謀逃避落水，甚至連泳褲也未有帶到現場，等到避無可避唯有穿孖煙囪作賽！當被隊友發現偷步，繼而錯手幾乎扯甩其底褲，Jeffrey成全場笑柄，作賽期間他甚至「游甩褲晒股兼晒鳥」，慌忙用手扯緊免出醜人前。縱使其他隊友如預估中拋離競敵很遠，Jeffrey仍「陀衰家」令大家「反勝為敗」，全場僅得「Miss翁」吳海昕參透世情，睇出Jeffrey「隱藏的實力」，拋下一句：「依家先係啱啱開始！」