拍新片出意外！林家棟護細路做肉墊仆地撼石　動彈不得急送院

金像影帝林家棟昨日（12日）凌晨拍攝新片期間發生意外受傷，需急Call白車送院！據知，他拍攝一場抱小朋友奔跑戲時不慎絆倒，由於現場是爛地一片，石頭滿地，而家棟仆倒時衝力甚大，以致身體多處受創，傷勢頗為嚴重，頓時動彈不得，要緊急送院治理！

林家棟與台灣型男彭于晏合作的新片近日在青衣拍攝大型外景，昨日凌晨拍攝多場槍戰駁火戲，其中一場家棟要抱着小朋友逃走，現場搭建了一個類似廢墟的場景，故布滿石頭及鐵枝，地面凹凸不平，家棟奔跑時未知是否被石頭絆倒，整個人失重心直撻落地，而他為保護手抱的小孩，落地時用力偏向一側，以致衝力更猛，撻落地後多處受創，工作人員見狀即上前欲扶起他，但他完全不能郁動，情況嚴重，劇組立即召救護車送他入院。經過一輪治理後，他已回復活動能力，但仍需留醫作詳盡檢查。

彭于晏同場趕戲

據知，昨日凌晨除了導演關智耀及動作導演錢嘉樂外，同場演員還有彭于晏及談善言，各人都非常擔心家棟的情況，但由於今次租借的青衣外景場地租金極為昂貴，並需要在指定日期「交場」，加上各演員檔期問題，劇組需繼續趕工拍攝。其實該片由開拍至今，諸事不順，早前因有劇組人員「中招」染疫曾停工7天，至日前談善言拍攝期間亦曾受傷，總之困難重重，幸整個劇組都相當齊心，迎難而上。

導演避談意外

記者就林家棟受傷送院一事，致電當事人，致截稿前未獲回覆。至於導演關智耀則表示：「我唔清楚，問番製片，因為我哋分A、B Team拍。」記者欲再追問，對方卻已匆匆掛線，明顯「封口」避回應。同片演員還有影帝任達華及女星劉雅瑟等，當中任達華表示：「呢兩日都冇我嘅戲份，所以唔係咁清楚。」

據香港警察公共關係科透露，昨日凌晨收到來電，有人在青衣遇意外受傷，需召救護車送院，毋須警察協助，傷者送院時神志清醒。據知家棟昨日仍留院接受治療及檢查。

再爭影帝 現身《金像獎》成疑

林家棟自2017年憑主演電影《樹大招風》成為香港金像影帝後，對電影工作要求愈來愈高，是影圈出名的拚命三郎。今屆金像獎頒獎禮將於本周日舉行，近年戲接戲的家棟，憑《手捲煙》及《智齒》同時角逐影帝， 話題熱度非常高，獲不少業界同仁睇高一線，但今次受傷，未知他能否如期出席盛會？

此外，家棟近年亦染指幕後， 去年執筆為《殺出個黃昏》寫劇本，已先拔頭籌獲得本屆電影評論學會「最佳編劇」。據悉當初接拍《手》片時，因疫情影響市道，他二話不說答應零片酬演出，期間又呼籲好友古天樂「義演」支持影壇新血，相當有心，難怪不少後輩對他相當尊重及感激。