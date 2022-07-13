飛日本開工趁機慰夫　陳約臨買定手信冧奶奶

藝人陳約臨（Kelly）早前低調離開TVB，回復自由身2個月即過檔開電視拍攝旅遊節目，今日（13日）便出發前往日本，此行既是工作也是回夫家，去年與美日混血老公結婚後，因疫情關係並沒有認真好好相處過，她笑言可趁留日這一年，順道炮製嫁到日本、做日本新抱的特輯。

Kelly去年底與美日混血老公David註冊結婚，今年5月宣布離巢，人生兩件大事都十分低調，昨日（12日）她現身尖沙咀商場匆匆忙忙掃貨，原來明日便飛日本會夫，她透露日本奶奶十分貪靚，故買定護膚品和首飾做見面禮，並買定床單打造日本愛巢。

講到在娘家不經不覺工作5年，她稱因剛巧其經理人離巢，而她的合約亦屆滿，就好像砌積木一樣，時間併合剛剛好，才有此決定，她稱最不捨得昔日的舊同事，說：「最唔捨得陳詩欣、鍾晴和方詩揚，大家一齊做娛樂新聞台，做嘢成日見，依家要專登約至見到，我係好重情義嘅人，（邊個最唔捨得你走？）陳詩欣話要送我機，我叫佢千祈唔好喊。」她稱自己並非移民，因香港有屋企人，將來工作會香港日本兩地走，問到會否一個去兩個返，順便造人？她笑言：「混血兒BB都幾好，不過應該唔會住，享受2人世界先，想喺日本試吓搵工作。」

去年底與老公在港註冊，之後在泰國相會過一次，今次千辛萬苦才申請到日本配偶visa，終可以同老公日見夜見，她笑言擔心會不習慣，自爆過去兩年多疫情與老公才正式相處了2個月，每日僅靠視像網上談情。是次她去日本為開電視拍攝旅遊節目《重新出發》日本篇，以Project形式合作，將深入探討東京和大阪兩大城市在疫下的轉變。她表示老公放假的話都會隨攝製隊同行，但未知老公會否一齊上鏡，她笑言：「唔知佢怕唔怕醜，不過都幾好，可以宣示主權。」節目名似乎跟她十分有緣，她亦將會在日本重新出發。 本身日文程度基本溝通無問題，不過就要重新學習日本禮儀和生活文化，誓要學做日本新抱：「我啱啱知原來日本人入屋要掉轉拖鞋放，可以拍吓我同奶奶點相處，嫁到日本特輯都幾好。」