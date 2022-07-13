延遲返港見家人︱李克勤袋8位數　冧莊做導師

李克勤成為「導師專業戶」，再度回歸內地音樂選秀節目。有指他對新任務曾「心大心細」，皆因心急返港跟家人團聚，可是最終被主辦方「頂磅誠意金」打動，加上節目擬以「港樂」掛帥，為樂壇及其囝囝學費「加油」，其返港時間表要延期。

李克勤去年擔任無綫音樂節目《聲夢傳奇》第1季主理人後，再返內地首任《中國好聲音》第10季導師，本以為完成剛播畢的《聲生不息．港樂季》後，可返港跟老婆盧淑儀及兩個寶貝仔享天倫，但據知他將緊接由長沙往上海，冧莊擔任《中》第11季的星級導師，其他導師包括首度參加的馬來西亞天后梁靜茹，而李榮浩跟老婆楊丞琳傳亮相《聲生不息．寶島季》前，男方會先與克勤做《中》的導師。

為廣東歌出力

有指近年在內地大受歡迎的克勤，心急返港會家人及於暑期推出新歌，皆因由年初至今，他只在農曆新年期間返港，長時間與太太和兩個寶貝仔分隔兩地，令他相當內疚。不過他是多季《中》唯一一位總冠軍級的香港區導師，成功捧紅伍珂玥，地位別具分量，加上今次節目亦傳以港樂為主題，故主辦單位已誠邀他演出，更出動近8位數酬勞，在「囝囝學業要緊」為大前提下，兼可為廣東歌出力，他最終決定留在內地多3個月。

有指工作人員明白克勤的「暖爸」心情，提議《中》於本月底正式開工前，他有幾日時間返港「交人」，不過克勤覺得隔離需時，不如專心留在內地為新節目做好準備，及洽談其他商演工作。而昨日（12日）克勤在社交網上載跟《港樂季》的歌手及台前幕後照，預告將有新工作：「我的身份亦將由克勤隊長變成克勤老師。」