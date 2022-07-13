拍古裝熱到速瘦5磅　朱智賢慶幸32C「咪咪」冇縮水

久未性感示人的朱智賢趁身材弗爆之時留倩影，分別穿上Lace薄紗裙及晚裝，大騷32C「咪咪」！正趕拍賀歲劇的她每日於炎熱氣溫下拍攝，2星期激瘦5磅，慶幸上圍沒有縮水！

無綫女星朱智賢日前找來攝影師拍性感照片留倩影，向來喜歡運動的她身形弗爆，於沙灘拍攝一輯極具女性美的照片。穿Lace薄紗上衣的她大晒32C豐滿上圍，見其表情帶點淒美，意態撩人。另一輯照片中，她穿着白色低胸晚裝裙上陣，拿着雨傘在雨中穿梭馬路，以型格一面示人，另有一番味道。

朱智賢受訪時表示照片是開劇前找朋友操刀拍攝：「本身影嗰陣唔係呢個感覺，但嗰日咁啱落雨，所以影出嚟效果唔同咗。」提到向來喜歡笑的她以Cool一面爆示人，她笑言：「係呀！通常影相我都會笑，但今次佢哋想我轉吓感覺，所以都好唔習慣。」她指對上一次性感是2019年初到芬蘭為無綫旅遊節目《3日2夜》。

現時忙拍賀歲劇《黃金萬兩》的她，要穿古裝戲服，她笑言每日都全身濕透：「我本身唔係大汗嘅人，但啲汗係流到落小腿，每日都要帶多套內衣褲去更換。放飯時我要換番便服，除低啲戲服吹番乾先再着，真係好誇張！我成世人未試過一日飲2公升水，依家每日係飲超過2公升，每日不停排毒好健康。」又指因為太熱，令她胃口大減，拍攝2星期已激瘦5磅：「啲朋友都話我瘦咗，依家唔會有水腫，夜晚仲試過瞓覺熱醒咗，可能未散晒熱。其實我啲新陳代謝好快，3個鐘頭就要食一次嘢，但依家熱到唔想食嘢同講嘢。」談到她與江嘉敏、麥美恩合作，是否很嘈？她笑言：「嘈㗎！不過係喺我哋唔曬唔熱嘅時候先嘈，因為大家都想慳番啖氣。」