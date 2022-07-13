透明話題作開箱！燈效超注目

來自英國的初創公司Nothing去年憑透明耳機Nothing ear(1) 先聲奪人，而造勢已久、旗下首台智能手機Nothing Phone (1)日前終於登陸香港，今次就同大家來個極速開箱。

新機採用正方形薄裝包裝，驟眼看恍如細版黑膠唱片，打開時要撕開機頂封條，如拆禮盒般抽出，設計特別但容易令包裝撕爛。開箱後會找到主機、Type-C連接線、SIM卡針及說明書，但就沒有耳機及充電器，需要買家額外添置。

真機所見，採用鋁製邊框及方正設計的它與iPhone 13有幾分相似，翻到機背是透明Gorilla Glass強韌背板所在，從中可看到如無線充電線圈等零件，美中不足是展露的零件數量不算多，透視感未如預期。機背另一亮點是由三條LED燈條組成的Glyph Interface，以不同燈光效果識別來電者身份、提示應用通知及顯示充電狀態，若將機背朝上更會即時進入靜音模式，改以超注目的燈光通知，帶來滿滿的科技感。

它設有6.55吋120Hz的OLED屏幕，出廠已有芒貼。核心部分由Snapdragon 778G+ 5G處理器及最高12GB RAM組成，另有5,000萬像素雙鏡頭，支援場景識別、全景夜間、HDR、人像、美顏模式。電池容量4,500mAH，支援5W反向充電，自家快充30分鐘就有50%電。受測機預載以Android 12系統為基礎的Nothing OS，附中文介面搭配客製化的Widget、字體、音效及桌布，容易上手之餘，也較一般公版介面更具特色。據知7月尾還會開放NFT Gallery功能，在主畫面以5種尺寸展示收藏，仲可追蹤價格。

同場加映︰HarmonyOS 3.0月底發布？

近期手機市場好熱鬧，廠商們都積極展出新技術，Nothing Phone (1)大玩破格外形，另一邊箱HUAWEI則玩新系統，市場熱傳其HarmonyOS 3.0將於7月27日發布，並會讓現時使用HarmonyOS 2.0平台的用戶陸續升級。另外，發布會仲有機會公開多個新作品，例如Huawei FreeBuds Pro 2 真無線耳機及2022年版MatePad Pro平板等。