4招清爽補濕　KO夏日肌膚煩惱

夏日熱辣辣，戶外陽光照射下瘋狂流汗溶妝，就算留在室內開大冷氣也有被抽乾肌膚水分的危機，再加上只要出門就必須戴口罩，無論甚麽膚質的肌膚都很容易出現問題。這時候千萬不要因為天氣熱而偷懶不做肌膚護理，這樣只會令毛孔愈來愈粗大、長痘痘甚至出現肌膚發紅等情況。以下分享4種適合任何膚質的清爽保養方法，讓大家在夏日都能擁有好膚質！

第1招：去除多餘油脂與角質

最重要的步驟一定是早晚潔面，洗走臉上多餘油脂及卸除殘留臉上的化妝污垢，預防痘痘和黑頭形成。日常可用成分溫和的潔面乳，目的是輕微洗去平日臉上的多餘殘留物。不過每逢夏天肌膚都會分泌很多油脂，所以除了每天早晚潔面外，應每星期進行一次徹底清潔毛孔，定期改善毛孔粗大、黑頭和痘痘的問題。

第2招：定期使用補濕噴霧

天氣熱，少不免會開冷氣涼快下。不過要小心長時間置身於冷氣地方，會加速肌膚水分流失，形成乾燥肌。建議無論家中或辦公室，都常備一支補濕噴霧，一來有助拯救缺水肌，二來亦可以讓自己感受到水霧清爽的感覺。使用方法是以Z字形在臉上噴大概5秒，接着用手輕輕按壓臉部，將補濕成分融入每一寸肌膚和毛孔內。選擇補濕噴霧時，宜選噴霧較為細膩的，如果噴出的是水柱狀就會弄花妝容，而且不易乾，在臉上的存在感會太强烈，容易引起不適。

第3招：以清爽啫喱代替面霜

夏日護膚最好使用減法護膚法則，別心急地使用厚重的霜狀面膜，否則只會對皮膚造成負擔，產生毛孔堵塞、皮膚「搓泥現象」（即塗抹護膚品的過程中出現粉末、脫屑、條形或是一粒一粒的「泥」狀物質）。夏日最好使用多功能的清爽啫喱，其使用方法簡單，只須於早晚潔膚後，將一顆花生粒大小的啫喱塗抹在整個臉部便可。在炎熱季節使用此類產品不但能給乾燥肌補水，同時亦有助抑制黑色素生成，有效防止皺紋和色斑出現。

第4招：早或晚使用冰凍面膜

早上化妝前或晚上卸妝後，可借助補濕面膜來鎮靜皮膚，只要提前將面膜放在冰箱內，等到使用時敷上面，就會有冰冰涼涼的感覺，既起到紓緩作用，又能讓煩躁的心情

得到放鬆。另外還可以DIY的蛋清蜂蜜面膜厚敷臉部，只須預先準備一個蛋清和一茶匙蜂蜜，攪匀後敷在臉上3分鐘後清洗即可。如果想去角質，還可加入一茶匙粗鹽，再慢慢按摩皮膚。