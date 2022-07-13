【咁勁冇人講】夏日激玩　花式破浪飛艇

炎炎夏日，又是出海好日子，想乘風破浪，可有甚麼選擇？若嫌獨木舟、直立板（SUP）太慢，駕駛水上電單車（Jet Ski）風馳你會否蠢蠢欲試？在外國Jet Ski比賽中，除會鬥快鬥速度，原來還會鬥玩花式，凌空打空翻也無難度。

用合適Jet Ski學花式

如果在香港想玩Jet Ski，甚至想玩花式，又可怎樣做？讓亞洲國際遊艇駕駛學院的負責人Jimmy告訴你：「水上電單車（Jet Ski）有分『坐着駕駛』和『站立駕駛』兩種，兩種都可玩花式，但因為站立駕駛的Jet Ski船身較輕，做花式動作會較為容易。」除了要用適合的Jet Ski，駕駛者亦要懂基本操控，要不停做訓練及練習，從初階的水面彈跳，再慢慢進深到做「側翻」或「空翻」動作。

香港玩Jet Ski要考牌

不過在香港駕駛Jet Ski，最重要是一定要考牌，Jimmy：「要考的是『二級遊樂船牌』，考到便可駕駛長度15米以下的機動船，包括遊艇、快艇、釣魚艇、滑水艇及水上電單車等。」但考試並不複雜，因為只用考筆試，選擇題4選1答案，完全不用考任何實際操作，Jimmy補充：「筆試試卷會分為甲部『船主』及乙部『大偈』兩部分，甲部考你燈號、旗號、航向方位等知識，乙部考你機件結構、安全及緊急應變知識，只要在45分鐘內，40條題目中答對24題，兩部皆合格便可成功取牌。」

Jet Ski沒有煞車掣

不過Jet Ski跟汽車不同，它並沒有煞車掣，故此學懂「停船」最為重要，Jimmy：「Jet Ski速度快、體積小，周遭的船未必看到你，當看到你時已高速駛近，意外很易發生。」Jimmy強調任何船隻在速區內超速，都有機會被檢控，海事處或水警會用雷射槍搜證檢控，捉到必定罰款，大家玩Jet Ski時一定要注意安全。

亞洲國際遊艇駕駛學院

世界各式．破浪玩意

香港地方小，海上航道繁忙，但外國天大地大，各式各樣「破浪」機動玩意多的是，直正要刺激有刺激，要瘋狂有瘋狂：

破浪飛魚．Seabreacher

對於愛追求速度，連造夢也想開戰鬥機的朋友，這部由美國Innespace開發的破浪者飛艇（Seabreacher）你一定喜歡！它結合了「潛艇」及「水上電單車」特點，既可水上奔馳，又可潛入1.8米深水底，也可以像凶猛大白鯊般飆出水面，甚至可高速「甩尾」、360度騰空翻轉；而駕駛者感覺更像駕駛戰鬥機，即使水中時速接近上百公里，但在氣密艙中卻完全不用濕身。飛艇流線外形，可塗裝成鯊魚、海豚、殺人鯨、旗魚等大型魚類，令人感覺生猛。不過一分錢一分貨，它每部售價接近港幣80萬，想發「魚」夢也不容易。

衝浪電單車．Maddo

有澳洲狂人（Maddo）之稱的澳洲特技人Robbie Maddison，曾創下多項電單車特技世界紀錄，他最大夢想，就是騎電單車在大海衝浪！為此他跟其團隊花了3年時間，不斷改良調整其越野電單車，經過不下100次沉落海底、好幾次差點兒喪命的經驗，他最終於在2015年成功征服「衝浪聖地」大溪地，在波濤洶湧的海上，騎電單車衝浪逾15英里，完成這近乎不可能的目標，這位狂人不但狂，而且也很命硬。

水上超跑．@Dubai

你沒有眼花，有人真的在水中開超級跑車！但他不是特務007，而跑車亦非真車，它只是一部偽裝作跑車的快艇，在杜拜出租給人玩，它每小時租金700美金（約5,492港幣）。雖然它四個車輪只是裝飾品，但若全速開動它，其時速也可達到100公里；而它車廂雖然不及超跑豪華，但擋風玻璃上的水撥，也確實能開動，唯獨是沒有能開的車門，但反正你也是跳進去吧。

半浮潛艇．Platypus Craft

若怕太快太刺激，推薦你玩這架半浮潛艇（Platypus Craft），它表面是一艘普通遊艇，但它中間的雙人駕駛座，竟然按個掣便可潛入海中，船員只要戴上氧氣面罩，便能呼吸到由船上空氣壓縮機提供的氧氣，並可在水下操控船艇方向，優哉游哉地觀賞海底世界，不用翻來覆去，也不用揹氧氣樽，舒舒服服，頗適合懶人體驗潛水。