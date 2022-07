【簡潔生活學】要解除心結才走得更遠

上次分享過一個關於遺物整理師的電視訪問,不少人看過都說很感動也非常敬佩。剛巧朋友也跟我分享一套串流平台電影《Hello, My Name is Doris》,叫我有時間看看,並想知戲中的情形是真的嗎?

我抽空看了,故事是講述一名年屆60歲的女士,母親去世後,參加了一場激勵人生研討會,深受啟發,剛巧遇上一位年輕男同事,決心要尋真愛。愛情部分這裏不多說,反而想探討入面關於「囤積和心結」的關係。

故事女主角Doris,受弟弟及弟婦勸喻去看心理醫生(這位醫生同時也是整理師),因為多年來母女二人住在「雜物屋」,既然母親去世,理應清走垃圾及雜物,同時間也想把屋子賣掉,並着她尋找新生活。

Doris平日上班也悉心打扮,但家裏確是一團糟,原來她因為父親離家出走後,便負起照顧家人的責任,致使養成喜歡儲物的習慣,一來不想浪費也涉及到安全感。直至她要適應單獨生活,加上遇到喜歡的對象才慢慢改變,由當初十分抗拒見醫生,到後來也願意敞開心扉。

不過,當第一天進行「斷捨離」,弟婦「處處進逼」令Doris不好受。當問到她只剩下一隻滑雪板是否要棄掉?Doris即時拒絕,認為是一位很重要的鄰居所送,十分有紀念價值。幾經游說下才願意捐贈,弟婦卻不耐煩:有甚麼人會需要一隻滑雪板呢?Doris反擊說如果是跛子便需要一隻吧!弟婦實在沒好氣,當準備要掉一堆雜物時,Doris突然發難:這些物品不可以掉,這裏是我和媽媽的家!所有東西都是我的,所有物品對我都是有意義,並趕走全部人。原來,那堆雜物夾雜了一支鉛筆是屬於她暗戀的男同事。

以上的情節看似誇張,但現實裏也有類似的情況,很多患有囤積症人士,病因都是源自一些未解的心結,可能來自家人離世、失戀等等,其中一些具回憶的物品都能讓她有所寄託。所以,首次協助他們「斷捨離」,身邊的人絕不能強迫和責罵,需要時間讓他們去接受一些事實和關係,理清思路,若不肯放下、從心出發,即使周遭的人幫他們清理好,最後還是會故態復萌。

至於故事結局,Doris接受了現實,在家人與醫生陪同下,終於把屋子清乾淨,同時亦辭去工作,決心求變,這個算是美好的結局,不過現實中,還有很多囤積症人士需要幫助,但願他們都能夠找到自己的出路,繼續Move On。

