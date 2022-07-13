【簡潔生活學】要解除心結才走得更遠

上次分享過一個關於遺物整理師的電視訪問，不少人看過都說很感動也非常敬佩。剛巧朋友也跟我分享一套串流平台電影《Hello, My Name is Doris》，叫我有時間看看，並想知戲中的情形是真的嗎？

我抽空看了，故事是講述一名年屆60歲的女士，母親去世後，參加了一場激勵人生研討會，深受啟發，剛巧遇上一位年輕男同事，決心要尋真愛。愛情部分這裏不多說，反而想探討入面關於「囤積和心結」的關係。

故事女主角Doris，受弟弟及弟婦勸喻去看心理醫生（這位醫生同時也是整理師），因為多年來母女二人住在「雜物屋」，既然母親去世，理應清走垃圾及雜物，同時間也想把屋子賣掉，並着她尋找新生活。

Doris平日上班也悉心打扮，但家裏確是一團糟，原來她因為父親離家出走後，便負起照顧家人的責任，致使養成喜歡儲物的習慣，一來不想浪費也涉及到安全感。直至她要適應單獨生活，加上遇到喜歡的對象才慢慢改變，由當初十分抗拒見醫生，到後來也願意敞開心扉。

不過，當第一天進行「斷捨離」，弟婦「處處進逼」令Doris不好受。當問到她只剩下一隻滑雪板是否要棄掉？Doris即時拒絕，認為是一位很重要的鄰居所送，十分有紀念價值。幾經游說下才願意捐贈，弟婦卻不耐煩：有甚麼人會需要一隻滑雪板呢？Doris反擊說如果是跛子便需要一隻吧！弟婦實在沒好氣，當準備要掉一堆雜物時，Doris突然發難：這些物品不可以掉，這裏是我和媽媽的家！所有東西都是我的，所有物品對我都是有意義，並趕走全部人。原來，那堆雜物夾雜了一支鉛筆是屬於她暗戀的男同事。

以上的情節看似誇張，但現實裏也有類似的情況，很多患有囤積症人士，病因都是源自一些未解的心結，可能來自家人離世、失戀等等，其中一些具回憶的物品都能讓她有所寄託。所以，首次協助他們「斷捨離」，身邊的人絕不能強迫和責罵，需要時間讓他們去接受一些事實和關係，理清思路，若不肯放下、從心出發，即使周遭的人幫他們清理好，最後還是會故態復萌。

至於故事結局，Doris接受了現實，在家人與醫生陪同下，終於把屋子清乾淨，同時亦辭去工作，決心求變，這個算是美好的結局，不過現實中，還有很多囤積症人士需要幫助，但願他們都能夠找到自己的出路，繼續Move On。

Profile：Kitty Wong

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