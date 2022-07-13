《毒癮女孩》Sydney獲艾美提名爆喊　Zendaya最年輕提名女監製

美國女星Sydney Sweeney剛獲《第74屆艾美獎》2項提名，分別憑美劇《毒癮女孩》（Euphoria）與《白蓮會》（The White Lotus）獲劇情劇與迷你劇的最佳女配角提名。Sydney於社交網站上載她於車上得悉喜訊時，喜極而泣打電話的影片，留言表示：「真係特別嘅早上！好多謝大會畀艾美提名我！好榮幸Olivia同Cassie兩個角色都打動到大眾。我為呢兩個劇自豪，對所有參與者感恩。但最重要係，阿媽我愛你，我哋經歷高低最後得咗！多謝多謝！」

而參演兼監製《毒癮女孩》的美國女星Zendaya，憑該劇獲4項提名，包括最佳劇情劇提名，使她成為史上最年輕女監製提名人。她亦獲最佳劇情女主角提名、以及憑劇中兩首歌曲《Elliot's Song》與《I'm Tired》獲最佳原創音樂與歌詞提名。她於社交網站撰文表示：「同充滿才華嘅台前幕後製作呢個劇，好好彩每日都從佢哋身上學到嘢，係我人生嘅最佳時刻。我好榮幸同你哋合作，恭喜晒！我依家唔知講咩好先表達到愛同謝意，只能全心全意講聲多謝！多謝所有被劇集打動嘅人，好榮幸可以同你哋分享。」