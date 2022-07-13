未來酒店Sky Cruise　豪到「飛」天

還記得前年及去年有航空公司大搞「Flycation」，讓旅客遊飛機河，重拾出外旅行的感覺吧！事實上，未來的旅行模式真的有可能以乘搭飛機為主要目的，皆因網上流傳一段視頻，片中的飛機被打造成豪華酒店，設施應有盡有，讓大家意識到何真正的飛行假期。

貌似大鯨魚

機身猶如一條巨大鯨魚的「Sky Cruise」，其實是一座空中豪華酒店，由來自瑞典的概念藝術家Tony Holmsten設計，其構思再經由著名科普視頻製作人Hashem Al-Ghaili進行完善，並製成動畫視頻於互聯網發布，上載不足一個月，瀏覽人次已超過214萬，並且令不少網民滿懷期待。

可載5,000人

從影片所見，「Sky Cruise」是不折不扣的空中巨無霸，可乘載5,000人，主體為「Main Entertainment Deck」，當中設有購物中心、健身室、泳池、餐廳、酒吧、娛樂室、劇院等設施，部分空間以落地玻璃覆蓋，景觀開揚；機尾頂部的大鐵餅則是一個360度觀景廳，可讓乘客飽覽一望無際的雲海。

核動力驅動

據設計者Hashem Al-Ghaili表示，「Sky Cruise」將以小型核反應堆提供動力，利用核動力引擎驅動，可持續在空中停留數年，住客出入酒店需由小型飛機接載；機上配備AI人工智能系統，並設有防亂流技術（Anti turbulence technology），以預測及避免氣流的影響，為乘客帶來更高的舒適度。