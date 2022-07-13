馮允謙想快啲開騷：一個月開一次都幾好

歌手馮允謙（Jay）與藝人宋熙年（Sarah）今日中午（13日）出席活動。剛完成四場演唱會的Jay表示未有休息仍繼續工作，他說：「依家心情由Hyper慢慢回復到正常，Keep住有工作就開心。」他表示完成手頭上幾個工作後才休息一段時間放鬆：「都要有適當休息，會喺屋企陪爹哋媽咪煲劇。（煲劇你好難加入喎？）佢哋好鍾意煲韓劇，我就坐喺隔籬同佢哋傾偈。（唔同佢哋出去行吓？）媽咪怕天氣太熱。」他指自己向來喜愛留家看電視及做音樂，笑言自己生活好悶：「除咗做運動同做嘢都好少出街。（咪買多部電視畀媽咪？）都想呀，起碼要買70寸以上，不過唔知放喺邊。」談到音樂工作，他表想快點開騷：「一個月開一次都幾好，唔貪心，每次4場，哈哈！」

至於Sarah就表示近期工作開始回復正常，她説：「希望疫情繼續穩定個市就會好依家一星期2、3日開廠。（點照顧小朋友？）依家小朋友放緊假，4歲大仔幫佢報咗暑期班，自己、老公同工人輪流湊，接力賽咁，好期待佢兩個快啲返學，哈哈！我老公會責怪我點解咁講㗎，佢真係24孝。」她指老公陳智燊剛與父親早前飛英國2個月，二人走勻7、8個城市到處拍片：「依家喺屋企剪緊片，其實想做好耐，不過之前疫情飛唔到，拍足60日，去佢爸爸以前做嘢同生活嘅地方，睇吓以前同依家嘅分別。」她指疫情後更珍惜可與家人相處的時間，指2歲細仔至今仍未見過公公婆婆，所以想拍多點影片給小朋友先認識：「唔使到見面時咁陌生，嚟緊8月尾會全家好澳洲，終於可以見爹哋媽咪，好掛住佢哋，會幫小朋友攞假，返少幾日學冇問題嘅。」