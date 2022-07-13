歎杯啡食件餅　風和日麗Chill一Chill

近日不約而同有多間主題Coffee Shop開業，有主打加州風的，也有博物館主題，更有源自美國的精品蛋糕店開設新分店，帶來新口味蛋糕與咖啡飲料之外，仲要來個18禁，搞咩要「成人」至可以幫襯呢？

加州忘憂氛圍

去過美國洛杉磯的人應該幾懷念當地氣候，幾熱都好，個身依然乾爽，不似得香港的濕熱，令人煩躁，還有當地的忘憂氛圍，人人都好似非常悠閒自得，現階段不能親身飛到當地品味忘憂，惟有走入於中環開業的Melrose Coffee暫忘一下喧鬧與繁囂吧！新店以洛杉磯人氣的梅爾羅斯大街（Melrose Avenue）為靈感，店面都漆上微醺玫瑰粉紅，還有外牆漆上各種調子的粉紅色澤、大理石珊瑚拱門、腮紅玫瑰調瓷磚內牆等，營造出走進洛市的錯覺。新店有多款加州風早餐及小食供應，好似香脆馬鈴薯絲煎餅配煙三文魚、三文魚籽及荷蘭醬；菠菜煙肉蛋餅、美式薄脆空心鬆餅、乳清芝士及巴馬火腿多士、牛角酥窩夫油條等，還有與現代純素餐廳Sow Vegan姊妹品牌Ovule Bakery合作帶來的各式純素糕點等。小店主角之一當然是咖啡，選用來自洪都拉斯的單一產品咖啡豆，富活潑香桃、烏龍茶香氣，又有混合印度奶茶及意式濃縮咖啡的ESP Cinnamon，風味多變而清新，想來一杯無咖啡因特飲？推薦Apple Tea Cap，混和自家製焦糖肉桂蘋果醬、蘇格蘭紅茶、牛奶等，像極一杯奶泡咖啡，同樣令人「身心」滿足。

藝術感滿滿小店

巴絲打可聽說過以博物館為主題的咖啡店嗎？很少吧！最近於葵芳就有一間極簡文青設計風格兼極富藝術氣息的Coffee Shop出現，裝潢以Imperfect is Perfect（不完美也是一種完美）為設計理念，牆身以仿天然岩石堆砌，帶來天然原始風貌質感，運用民間工藝技術，用草編成燈飾，自然氣息滿滿。小店還請來本地陶藝家Ryan Hui及Wy Lee合辦的梨木製陶所，以陶瓷為媒介設計出不規則作品於店內擺設，12件作品都是盆器或放存咖啡豆之用，每件作品形態更是不規則，貫徹小店Imperfect is Perfect的理念。美食方面，有IGable的Cappuccino，超濃厚綿密的奶泡高過杯邊，感覺好澎湃。Mocha層次分明，雪白奶泡表面撒上朱古力脆珠，味道非常香濃，飲得又食得。秘製流心蛋治賣相有別於一般蛋治，特調的醬汁混合碎蛋，由有西班牙菜經驗的主廚出手，配搭進口流心蛋，蛋香十足。必試的還有紫白配牛角酥窩夫，用上牛角酥皮帶來濃濃牛油香氣，加入藍莓和西莓，酸酸甜甜味道平衡，而加入雜莓的白與紫色的奶油作點綴，選配自家製奶茶味雪糕，奶香濃郁，口感幼滑。

18禁高級蛋糕店

高級蛋糕店玩18禁？非也，只因全新的Lady M分店位處於中環馬會投注處內，故才要限18歲或以上人士進入。新店有獨家首推的「迷你雜莓忌廉撻」，以清新香甜的滋味慶祝新店開業；此外，新店重新推出鹹點餐牌，除了多款深受青睞的菜式回歸外，菜單更加入不少健康素食新選擇，好似煙番茄牛油果貝果、英式炸新魚柳薯條、牛油果炒蛋漢堡、芝士豆腐松露蛋卷、羊肚菌意大利飯伴溫泉蛋等。新店亦同步有全新推出的夏日之選「青蘋果慕絲蛋糕」，以清香的青蘋果慕絲及蛋白慕絲配搭濃郁柔軟的馬斯卡彭忌廉，炮製成青與白雙色餡料，置於添加了肉桂香的鬆化牛油餅底上，而面層啫喱則以濃縮蘋果汁製成，啫喱更內藏有新鮮青蘋果粒，添加口感之餘，酸酸甜甜的滋味好清新又開胃。新店也有多款夏日冰涼特飲供選擇，好似高山蜜香貴妃烏龍奶蓋茶、凍爆谷榛子鮮奶等。新店備有賽馬日及非賽馬日菜單選擇，而賽馬日座位只限預訂；而非賽馬日菜單則將於7月22日起供應。