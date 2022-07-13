同馬貫東拍床戲有晒默契　江嘉敏被「吟」到毛管戙

藝人薛家燕、朱䝷賢、江嘉敏、麥美恩及曹永廉等，主演無綫賀歲劇《黃金萬両》今日（13日）於電視城開鏡拜神。當時氣溫高達34度，加上每人身上厚厚的古裝打扮，演員熱到大汗疊細汗。

江嘉敏今次於戲中與馬貫東被配成一對，她笑言夫婦倆負責「浪漫擔當」：「阿東喺戲裏面係讀書人，我都算係金枝玉葉，只係背後有故事，所以阿東成日對住我吟詩作對『談情』。（覺得好肉麻？）因為係詩句，如果唔知背後嘅用意冇問題，只係查明意思嘅話，都真係有啲毛管戙！」她又「劇透」稍後將拍攝浪漫戲，當中包括床戲及吻戲，幸而自己與阿東以往已試過同劇合作，故有默契。她又明言現實生活中，自己絕不是浪漫型女生：「好似都冇乜遇過啲好浪漫嘅男朋友。（鍾意啲實幹型？）又唔係，最緊要適當嘅時候做適當嘅嘢，拍拖浪漫都係必要嘅元素。」

而麥美恩近日拍劇及綜藝兩忙，故感激幕後同事肯為自己檔期而作出遷就。她今次劇內扮演薛家燕長房媳婦，與曹永廉配成一對，劇情更交代她「鱷魚頭老襯底」，人前御夫有術，反而阿廉變成小男人！問到現實生活中是否「話事女友」，她笑答：「希望唔好，我都想小鳥依人。（拍拖未？）冇呀，因為真係好忙。」她又透露戲中出身賭坊：「但其實我自己對打麻雀一曉不通，如果同家燕姐佢哋竹戰，相信係最渣嘅一個。」

至於朱智賢則指自己首次拍古裝：「感覺幾得意，細個時都有諗自己演古裝會係點，起初都有啲唔習慣，今次我仲染黑番啲頭髮。（咁熱開工，中間冇時間沖吓涼？ ）冇，好彩暫時都未聞到臭味，哈哈！」