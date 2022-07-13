本日日本：夏季限定　拍片專用耀眼特飲甜品

夏日炎炎不少人都會帶備冰凍樽裝飲品傍身，其中「KIRIN 午後之紅茶」是不少愛茶之人的心頭好。該品牌最近搞搞新意思，於7月15日至8月14日與東京Shibuya 109涉谷店「IMADA KITCHEN」搞聯乘，開設期間限定茶檔「午後之紅茶 HAPPY TEA STAND＃キラキラ午後ティー」，以午後之紅茶品牌系列產品，包括紅茶、檸檬茶、奶茶等混合不同材料炮製既耀眼又適合拍片的新感覺Menu，陪伴大家度過酷熱的夏天！例如使用奶茶製成的雪糕，濃郁的雪糕上更灑上金光閃閃的金箔作點綴，感覺非常優雅。另外有以經典紅茶，再放入杧果、士多啤梨、藍莓等而成的「午後之紅茶閃燦之茶」，賣點係特別添加珍珠粉令飲品隨着光及晃動呈現不同視覺變化。還有使用檸檬茶搭配葡萄、檸檬及青檸片，並加入果凍及碎冰而成的「午後之紅茶閃爍的檸檬茶」，不單解渴，閃爍的視覺效果也很吸引！而店內更準備了供顧客拍片及打卡使用的布置，讓大家拍得更盡興。飲品及甜品各售550日圓（約HK$31）。