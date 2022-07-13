Edan英雄救美！吳海昕唔識游水頂硬上拍遇溺戲

ViuTV原創劇《I SWIM》現正播映中，今晚（13日）播出一集，吳海昕（Sofiee）將拍攝跌落水情節，呂爵安（Edan）英雄救美將Sofiee救起。不諳水性的Sofiee埋位前與導演多次視察環境，她坦言做足訓練，加上攝影組已安排救生員及拯救設備，令她安心做戲：「呢個泳池大概有3米深，對於唔識游水嘅人嚟講，係幾驚嘅！我哋之前排到好足，大概跌過50幾次，不過如果唔可以一Take過就會好浪費時間，因為要吹乾個頭重拍，加上我都唔想吹咁多次，所以呢刻有啲緊張，係成套劇最驚嘅一幕。」幸好Sofiee都順利完成，當導演一停機，Edan更游過去給她「借力」，工作人員亦跳下水以防發生意外！上水後Sofiee自責「跌得唔靚」，幸好導演收貨，自言心跳加速到爆燈：「依家好似練完水咁，個腦空白咗咁！」

講到「英雄救美」場面，Edan笑言場面混亂，未及了解情況Sofiee已被救上岸：「因為佢好『浮』，我都未抱到佢已經上咗去！今次拍呢部劇都狂操，加上怕受傷所以一有時間就要做運動，今次運動量好大，不過返工可以做運動，覺得自己身體係好咗嘅。」