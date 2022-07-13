魏浚笙拆解《I SWIM》露「鳥」之謎　望住爆肌身形會自High

人氣男神魏浚笙（Jeffrey）和文青女神袁澧林今日（13日）現身旺角譚仔三哥米線試食活動，是他們合拍ViuTV劇《I SWIM》後首個「情侶檔」工作，昨晚《I SWIM》播出第二集，Jeffrey飾演的轉校生余浪沖，穿西瓜圖案底褲參加接力賽，邊游邊甩，露出的小鳥部分需要打格，十分爆笑。

今次Jeffrey出席活動沒有穿西瓜褲，改為穿花花圖案tee上陣，春風滿臉，說話更用上余浪沖腔，他稱拍攝時有做足安全措施，有穿肉色打底褲，雖然打了格，不過仍給網民發現破綻，對於露股罅，他認為是大膽新嘗試，若自己比賽時甩褲，都會拚命衝向終點，認為是選手的態度。劇中他半祼露出一身肌肉，變成超巨身形，他卻嫌稱自己並非最大隻，最大隻一定是Stanley，他說：「佢一除外套，好型，好瀟酒。」對於其角色獲網民大讚，Jeffrey表示感謝也很感恩，直言本身沒有個人突出之處，現在發掘到演技方面興趣，感到開心，問到他飾演余浪沖等如做番自己，他說：「唔係，係個角色需要搞笑，帶動氣氛，余浪沖為人冇所謂，用會好嘅態度面對事情，（以後都會大方騷肌？）如果身材好勁都會時不時抹汗，對鏡自high，眼瞓望吓自己身形，都會醒神啲。」但笑言不會在社交平台分享了。

袁澧林也覺得Jeffrey十分大隻，但只視對方為好朋友和好對手，指導演都大讚他們好Cute。至於2人劇中的感情戲，Jeffrey形容為好清澀，拍時大家好專業，故毋須要向女友備案，因女友同時又是經理人。

另外，提到有網民嫌呂爵安(Edan)劇中口齒不清，與Edan分屬好友的Jeffrey，力撐聽得好清楚，他稱Edan一直都知道自己有這個問題，不斷練習努力改善中，說：「佢會咬住木塞練習，無奈呢個壞習慣係由細到大，改掉要少少時間，NG唔多，可能大家圍讀時間長，一開機好快效果好好。不過問我係唔可以作準，因為我哋《膠戰》就合作，私下熟，我聽到佢講嘢，佢唱歌都冇問題呀，嗰日可能第一日拍，之後會好啲。」袁澧林亦認同，讚Edan真人好搞笑，今次戲份就好認真，反而不習慣：「Edan和Jeffrey兩個角色好大反差。」

談及自己的學生造型，Jeffrey覺得好可愛，也因此愛上了戴頭巾，準備遲些會戴頭巾出街。由拍《I SWIM》至今，他都能保持建碩身形，不過他稱其實間中飲食都會放肆自己，稱會選擇菜底代替米線，而袁澧林身材苗條，卻自爆最愛吃澱粉質，Jeffrey爆她完全不戒口，他說：「佢真係唔使Keep Fit，又酸辣粉又麻辣，試過開機，聞到譚仔味。」