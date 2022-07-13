雲浩影拍攝MV發生不可思議怪事：我淨係想順利收工

歌手雲浩影（Cloud）早前以多個可愛造型拍攝新歌《到了那裏就對吧》MV，拍到凌晨時分，轉到一個舊式商場內取景，店舖都已關門關燈，而商場本身的燈光非常昏暗，氣氛相當迷離，拍攝期間器材連環短暫失靈，燈光亦無故又關又開，即使現場沒有空調，亦令人不寒而慄。工作人員大叫「唔好意思，我哋好快拍完架啦」，燈光立即回復正常。而事後Cloud坦言當時埋位時自言自語：「我淨係想順利收工」，結果順利完成，鬆一口氣。

新歌《到了那裏就對吧》是Cloud是心聲，同時她亦藉着歌曲，鼓勵迷失的年輕人，要相信自己，不要為迎合別人而改變：「呢首歌嘅歌詞，對象係對一啲有思想有諗法嘅年輕人，即係我啦，哈哈！有時候我哋好想融入社會，做一個大家心目中成年人嘅模樣，經過好多嘗試、迎合和適應，然後發現呢條路原來唔啱自己，倒不如去做一個自己想做嘅成年人，從自己內心出發，並唔係社會定形嘅模樣。」

雖然拍攝場地沒空調，又熱又焗，Cloud穿着毛衣拍攝都毫無怨言，令人佩服。作為「MV初哥」，首次與其他演員做對手戲，她顯得特別緊張，頻頻NG。她說：「我第一次拍MV被咁好多人望住， 好緊張，點知仲要NG，真係好尷尬。但佢哋真係好好，無怪我，而且每位都好專業，我有靜靜雞偷師！」而她還表示首次由主意到和音都一手包辦，很特別的經驗。