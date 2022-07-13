戴祖儀周嘉洛被讚拍劇用心　 拍《回歸》鬥出愛火

由林志華（Lam）監製劇集《回歸》，昨晚（12日）有汪明荃出場，飾演「大灣區青年創業比賽」永遠榮譽會長鍾慧芬，阿Lam透露當初構思角色時，第一時間想到阿姐，並笑言自己提出請求時戰戰兢兢：「嗰時疫情嚴峻，阿姐盡量減少工作量，我亦冇辦法親身邀請佢，只能透過電話聯絡佢經理人。佢哋問咗我一啲關於角色嘅嘢同工作時間，冇幾耐就打番電話畀我話應承幫我做。」阿Lam又指阿姐認真做足所有事前功夫：「佢戲份唔多，但佢每一套衫、每個造型都會特別安排時間返嚟試清楚。有阿姐喺度嘅場口，所有嘢都會加倍順利，一來佢冇NG咁滯，二來阿姐喺度，大家好自然更加集中精神，雖然平時都已經好集中。」

除了前輩汪明荃拍戲認真，監製亦大讚周家洛及戴祖儀很用心：「嘉洛真係好勤力，覺都冇得瞓咁滯，但佢完全冇降低對自己嘅要求，佢同戴祖儀都係年輕人，好熟悉年輕人嘅世界，佢哋會喺現場度啲潮啲嘅對白加落劇本，令件事更有時代感同趣味。而佢哋私下又成日排練，令到鬥嘴嘅節奏出到嚟好有趣。佢哋各自有自己嗰團火，撞埋之後好有火花。」阿Lam又大讚新生代演員團結：「有段時間所有出現過喺主景嘅後生演員都中咗招，但佢哋冇互相埋怨，反而互相鼓勵，大家都只係希望盡快好番再一齊開工。我見佢哋再開返工更加融洽同投入，每日都帶住好多正能量返工，拍到好戲就會好開心。」