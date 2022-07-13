同金泰璃係戰友關係　柳俊烈拍動作戲有參考港產片

賣座韓片《盜賊門》和《復國者聯盟》的導演崔東勳的執導新片《外星+人》第一集將於7月20日在韓國上映，柳俊烈、金泰璃、金宇彬、蘇志燮與廉晶雅等主要演員今日（13日）下午現身位於首爾龍山區的戲院出席傳媒首映禮。

柳俊烈在片中飾演尋找神劍的二流道士，要應付不少動作戲，問到事前有做甚麼準備，他說：「我們研究了不少過往的香港、中國武俠電影，努力研究要怎樣才做到像他們的樣子，我演了不少接近武術的動作戲，為了能演得更相似，我花了接近1年去學習和練習基礎體操，為求在拍吊威吔的戲份時可以看起來自然一些。」而近日從英國回韓的他指在當地見到荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）：「我從小就看他拍的動作電影，能有機會拍類似的動作片，我覺得特別有趣。」

今次是他繼電影《小森林》後第二度與金泰璃合作，他說：「我跟金泰璃在沒有拍攝時也會互相分享各自的難處和煩惱，很開心能夠成為他人依賴的對象。」金泰璃則指：「我和俊烈哥哥對視，幾乎能完全猜對對方的想法，正確的比率有80%至90%之多，我們已經超越互相依靠的關係，而是像戰友一樣，是同志也是朋友，他是我非常喜愛的演員。」

而《外》片是金宇彬克服鼻咽癌後首部電影，他在活動上不忘叫大家注意健康：「即使很忙碌，也請記住不要忘記做身體檢查，要保重身體。」而他坦言最難是拍攝憑空想像的動作戲：「我初時覺得好擔心，幸好現場有武術組的哥哥和導演幫助，令我可以順利完成拍攝。」