ikechan　究極纖細美Body

ikechan擁有白滑細嫩嘅美肌，身材極具曲線美，被寫真界稱為「究極之纖細美Body」（互聯網）

日本寫真女優來自不同界別，當中有好多係來自網絡界嘅網紅，佢哋深受網民支持之餘，去到寫真界亦一樣能夠成功贏得人氣，好似ikechan呢位加盟寫真界冇耐嘅網紅，就係憑住極品身材而漸漸彈起！

白滑激凸

提到加入日本寫真界嘅網紅女優，當中有一位大家應該印象深刻，佢就係RAMU喇，除咗因為佢生得細細粒而上圍激凸外，仲有因為RAMU呢個名字特別易記。至於今日同大家見面嘅ikechan，應該亦會令大家留下好印象。

今年24歲嘅佢，氣質斯文綺麗又帶幾分病態美，相當惹人憐愛，真係好想同阿妹嚟個叔叔抱抱。而身材方面，絕對係相當吸引，更被寫真界稱為「究極之纖細美Body」，擁有白滑細嫩嘅美肌之餘，身材極具曲線美，上圍更有一對脹卜卜嘅E奶，由於腰肢同手腳夠晒纖瘦，令上圍更顯凸出，認真吸睛！

繼續努力

2019年佢讀緊大學嘅時候開始做網紅，主要係拍飲飲食食消閒娛樂嘅影片，雖然內容唔算太特別，但因為ikechan嘅氣質吸引，所以獲得好多網民支持，至今擁有逾40萬訂閱人數，可以話相當厲害！由於影片中佢不時會騷身材，因而受到寫真界嘅注意，並且搵佢拍寫真，結果處女作電子寫真集銷售相當理想，更為佢打下一支強心針。

不過，寫真集推出後ikechan就收到阿媽打電話嚟質問，問佢點解拍性感寫真，好在阿妹應對有道，最終阿媽都冇話阻止。而ikechan表示未來除咗會繼續拍寫真，亦好想考番幾個與建築業相關嘅專業資格，所以家陣從其社交網當中亦可以見到佢正繼續努力讀書喇！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎4吋

三圍：34E-22-33

ikechan除咗要拍寫真，平時仲要溫書應付專業資格嘅考試，大家從佢嘅社交網就可以知道阿妹有冇好好溫習，當然亦唔少得欣賞佢嘅性感自拍照喇！