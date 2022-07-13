泰國網紅喺度都介紹過唔少，當中亦講過佢哋好多嘅福利相，尺度都係大得誇張，只係如果論尺度之大，呢位名叫Mint Minchaya嘅網紅可謂數一數二，必定睇到人流鼻血！

真材實料

喺網紅爭霸嘅年代，想成功喺網紅界上位，最有效嘅方法莫過於行性感路線，不過性感唔係一味着得少布就得，最重要係樣貌同身材兼備，而呢點喺Mint Minchaya身上就得到充分嘅體現。

佢唔單止鍾意影相坦蕩蕩，個性亦同樣坦蕩，一啲都唔介意畀人知道佢嘅年齡秘密，1995年6月22日於泰國佛統府三攀縣出生嘅佢，即係今年已經27歲喇。大家有睇過網紅自拍相嘅話，都知道佢哋愛用濾鏡，縱然係40歲嘅熟女，經濾鏡一變，就會變成20歲嘅妙齡少女，真係話都冇咁易！不過Mint Minchaya充滿自信，根本唔使用濾鏡影相都咁靚，要知道相片易做手腳，拍片亦可以用濾鏡變靚加巨乳都得，但經常喺MV、時裝展等場合亮相嘅佢，早就畀人見過佢嘅真面目同身材，名副其實係真材實料。

火辣飛釘

不過講到Mint Minchaya最吸睛嘅地方，就係近乎無下限嘅福利相，一般性感網紅通常都係偶爾發放一兩張遮掩兩點嘅火辣福利相，但係佢就唔同喇，經常着住僅僅遮住三點嘅極少布泳衣，又會營造出若隱若現嘅效果，甚至嚟個火辣飛釘，叫男士們睇到血脈沸騰，難怪綜合佢兩個社交平台嘅粉絲人數超過10萬。

之但係點解有時佢又會着得比較密實呢？佢解釋話係因為要拍攝廣告，所以會着得保守啲迎合對方嘅要求。另外，佢以藝名「Baimint Peppermint」經營收費會員制平台OnlyFans頻道，以露出度更高嘅性感相畀會員欣賞，噴血度爆晒燈！雖然呢位超火辣嘅網紅愛行極限性感，但係佢同樣愛心爆棚，不但經常為流浪動物組織做義工，更捐錢及物資畀小學，簡直係人間天使。

佢嘅IG網名叫minchaya_mint，有逾5,600位粉絲，當中有好噴血火辣照，包括露下半球加飛釘運動Look，亦有全裸但三點不露嘅照片，真係睇到人興奮無比，不停喪Loop呀！