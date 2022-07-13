女團Strayz黑白雙煞闖入樂壇　成功打響頭炮

由參加選秀節目《全民造星IV》而認識的VAL、CK、暐翹、榛綦及Ariel，自資組成女團Strayz正式出道，出道歌《Stray》亦正式推出。MV中眾人以黑白兩個截然不同的造型登場，以突出她們勇闖樂壇的決心。

VAL說：「首歌講緊追夢路途可能會遇到困難，但只要努力，堅持我哋想走嘅路，就可以搵到一條出路。」MV也特別花了心思，以黑白兩個搶眼造型示人，CK介紹兩個造型道：「第一個係喊妝，配以全白歌德風格服裝，象徵住對於流浪呢件事情嘅傷心、不憤、不甘，但係我哋其實係好純潔嘅動物，都有一顆赤子之心；第二個造型有臉部動物彩繪，身上着咗比較正統嘅黑色服裝，象徵住我哋反璞歸真，我哋就係流浪嘅動物，我哋就係咁嘅樣，我哋係高貴嘅存在，唔輸比其他人嘅存在。」

由於自資出道，暐翹坦言5個人用了很長的時間構思MV怎樣去拍，眾人都積極參與發表意見，而CK則幫了個大忙，充當導演執導MV，她十分緊張。談到首次拍攝MV的難忘事，Ariel笑言：「我哋5點鐘開始化妝，完成係第二朝11點，完成嗰一下係開心但好攰，出到嚟見到天光，好似就嚟死咁，但係嗰日真係好開心同好好玩。」VAL則對彩繪造型印象深刻，她說：「細細個化過好多次貓嘅妝，但第一次試狗，對我嚟講化一個狗仔嘅妝係一個好特別嘅嘗試，睇住逐一變咗不同動物：兔仔、貓仔，件事好正，對MV好有期待感。」

而另一隊同是因參加《全民造星IV》而認識的Ah Yo（郭曉妍）、Elka（鄭芷淇）、Meimei（曾美欣）、Sinnie（吳倩怡）、Tania（陳紀澄）、Yanny（劉綺婷）、阿蛋（黃詠霖）、妹（黃敏蕎）組成女圑 Lolly Talk ，正式推出首支派台歌《三分甜》，首播24小時已突破15萬收看次數。

《三分甜》由Lolly Talk成員Sinnie作曲、新晉填詞人雷暐樂填詞，編曲監製同樣是Chick Chan（阿雞 陳紀泓）。創作時，Sinnie認為既然Lolly Talk相信自己寫的歌曲的魅力，作為第一首派台歌，需要為Lolly Talk度身訂造一首跟八女子一樣青春活力的歌曲。雖然demo只有國語詞和錯文法的日文詞，但在Lolly Talk的Staycation中Sinnie分享了《三分甜》的demo，大家當時都已經話起曬雞皮。

在一次Live中Lolly Talk首次獻唱了《三分甜》，不少樂迷以為《三分甜》是由Sinnie填詞，原來是因為這首歌的歌詞非常的「Lolly Talk」日常，非常有愛。Sinnie笑說：「呢個都係我搵雷暐樂填詞嘅原因。之前佢曾經為我寫左《下雨時我會想着你帶給我的天晴》份詞，完全feel到佢嗰顆少女心，合填《8SEC》時都發現原來佢留左意外嘅彩蛋俾我，所以我覺得佢一定會填得好中。我嗰陣淨係同佢講，我地想呢首係講我地嘅友誼，同埋我想keep demo入邊三分甜嘅concept；收到歌詞之後我邊唱demo邊喊，其他成員聽完廣東話demo又係起雞皮又係喊曬咁，第二日見面嘅時候已經聽到熟曬識唱，真係好鍾意。」三分甜的概念就是希望Lolly Talk帶給大家的甜度不是多糖，也不是走甜，而是健健康康的三分甜；即使生活總要有七分苦澀無味，Lolly Talk尚有三分甜可以送給一路上支持她們的人。