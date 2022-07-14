【是日通勝】

農曆六月十六

壬寅年 丁未月 戊辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、納財、捕捉

忌：開市、破土、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、26、38、44

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：理財要審慎，貪心易受騙，投資要量力而為。

金牛座：工作多甩漏，宜檢查清楚細節，防意外發生。

雙子座：投資宜採取保守策略，切勿沾手高風險項目。

巨蟹座：事業運欠佳，有疑難要懂得求助，方可脫困。

獅子座：倒霉時宜放慢腳步，可減低撞板闖禍的機會。

處女座：幸運指數排第一，身心狀態佳，生活無煩惱。

天秤座：抽空出外走走，強身健體，又可帶來好心情。

天蠍座：處理感情問題忌拖泥帶水，否則會小事化大！

人馬座：事業上獲得不少機遇，有能力解決大小難題。

山羊座：收入穩定，經濟狀況不錯，生活滿意度提升。

水瓶座：事業旺，沒有甚麼阻滯，能按自己想法行事。

雙魚座：缺乏交流易惹誤會，處理感情事不可太被動。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）狗 易衝動

鼠：人緣極好，出席社交聚會將有不少得着。

牛：易墮入破財陷阱，做任何決定都要三思。

虎：人氣不錯，可望跟共事者建立良好默契。

兔：心浮氣躁，做事缺乏耐心，出錯機會大。

龍：壓力大，處理突發事故時，易畏首畏尾。

蛇：意外頻生，考驗應變能力，宜步步為營。

馬：事業運平穩，獲同事信任，做事快靚正。

羊：桃花旺，單身者有機會遇上合眼緣異性。

猴：財運上升，對生意人有利，開單冇難度。

雞：獲得財神眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。

狗：是日沖煞，情緒易失控，影響人際關係。

豬：謀事踏實，不會紙上談兵，易取得佳績。

【暢所欲玄】（風水及環境學問CalCal師傅）

培育小朋友的未來

元運的劃分有兩種，根據三元九運年份，2024年至2043年為下元九運；若根據二元八運年份，2017年至2043年為下元九運。

踏入第九運，科技上的進步將會像火箭般向上急速發展。假如我們能夠掌握第九運的特性，在培育兒童上，將會找到一個明朗方向。

由於科技急速發展，人工智能及機械人朋友、太空旅遊等，幾乎必然在這一個世代之內（2043年之前）發生，絕對不再是遙不可及的事情。在培育兒童發展方向，當了解第九運的特性，便能夠早着先機。

由於人工智能急速發展，學習科目方向，也許要避開機械人的強項科目，改為選擇機械人做不到的東西，似乎方是上策。

在數字計算、統計、分析等範疇，機械人必定有絕對的優勢，因此主修以上科目的人，似乎並非未來的吃香趨勢；與此同時，恐怕歷史學、語言或翻譯科目，人類的競爭力將會愈來愈低。

相反，涉及情感方面的範疇，如二次元創作、藝術品評、音樂演奏等，機械人仍無法全面模仿，或許將會成為未來最火熱的項目。