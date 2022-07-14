蔡思貝學生Look零違和　自揭秘史摺短校裙曳曳

蔡思貝以學生Look拍攝新劇，一身初中生打扮的她，少女味滿瀉！對於早前有助導在網上爆料，暗指許俊豪戲屎，思貝代為平反，讚他主動又有Heart。

視后蔡思貝昨日在油麻地一間中藥舖為無綫新劇《你好，我的大夫》取景，劇中她是一名有經驗的中醫師，昨日卻搖身一變化身學生妹，毫無違和感。今次是她拍劇以來首度以學生Look示人，她坦言已超過10年冇着校服：「以前我都有戴呢啲圓形眼鏡，好鍾意紮『春麗頭』，每日返學都紮2個髻，嗰陣都會曳曳，將校裙摺短，對襪又拉到好靚。」又自爆讀書時的花名是「羊肉生菜」，笑說：「因為我屬羊同埋姓蔡嘛！」

思貝表示與新劇拍檔何廣沛、陳嘉慧、游嘉欣等未合作過，大家拍得很開心，每日都笑不停。談到之前的作品都有動作戲，比較辛苦，她說：「呢套都唔係好舒服，因為我個角色唔開心，好多枷鎖，情緒較低沉，而且我喺劇入面係有10年經驗嘅中醫，經常要好流暢咁講病例，所以演起上嚟要比較成熟同Cool。」

維護拍檔許俊豪

此外，早前有無綫助導在網上爆料，指一名男歌手拍此劇時「戲屎」常NG，又讚思貝熱情冇架子，網民紛紛猜測該男演員是前天堂鳥成員許俊豪，但思貝為他平反，讚他主動又有Heart：「我同佢最多戲，佢飾演大我10年嘅師兄，之前未有佢戲份時，佢都會入廠同我傾劇本，係好用心嘅演員。（讚你熱情喎！）多謝，開工最緊要大家開心。」