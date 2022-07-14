楊紫臨時脫腳「金鷹女神」　趙麗穎迪麗熱巴呼聲甚高

內地「第31屆金鷹獎」由2006年到2020年期間，一共有8位女星被選為「金鷹女神」，當中包括劉亦菲、李小璐、王珞丹、劉詩詩、趙麗穎、唐嫣、迪麗熱巴及宋茜。而今屆金鷹獎將於10月14日舉行，「金鷹女神」候選名單中，以楊紫、Angelababy、古力娜紮、江疏影等最為熱門。曾奪得2014年「金鷹女神」、2016年「金鷹獎視后」及2020年「最佳女主角和觀眾喜愛獎」的趙麗穎日前更為今屆金鷹獎拍攝了宣傳片，片中她拿着金杯，知性又優雅，就如回到2016年她生日那天拿到金鷹獎的獎盃一樣，光芒四射。而內地男星李易峰日前亦受邀出席今屆的發布會，作為中青年電視藝術工作者代表的他，席間大談與金鷹獎的故事。

而今屆的第一階段觀眾、會員投票已正式展開，總共有20項獎項，更增設了「優秀電視劇獎」，而原本的「最佳男、女演員」和「觀眾喜愛的男、女演員」將調整為「最佳男女主角」和「最佳男女配角」獎。候選名單中，只有一部電視劇入圍有楊冪、趙麗穎、劉詩詩、李易峰、朱一龍、鹿晗、王一博。有2部電視劇入圍的有迪麗熱巴、肖戰、張藝興等。而原本楊紫是「金鷹女神」大熱，不過她與肖戰主演的電視劇《余生，請多指教》竟然沒有入圍，賽果隨時有變數。