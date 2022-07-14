東方日報C1：考公職風波發酵！易烊千璽恐被易角　傳張藝謀蝕讓別墅救亡

內地藝人易烊千璽早前爆出的中國國家話劇院招募事件無限發酵，他成為網民圍攻對象，更被列出「三宗罪」，形象直插谷底。正拍攝電影《滿江紅》的他，要停工急飛北京拆彈！由於事態嚴重，有指劇組有意易角，導演張藝謀近日更被指急售無錫的別墅，似為停拍一事「撲水」！

內地人氣組合TFBOYS出身、年僅21歲的易烊千璽，近年憑電影《少年的你》、《長津湖》及《長津湖之水門橋》等，攀上「百億票房男星」之列，並連續兩年站穩《福布斯中國名人榜》首位，拋離隊友王俊凱及王源，氣勢強勁。

在事業登頂之際，他近日卻鬧出負面新聞，有指為應屆中央戲劇學院畢業生的他，本月初在中國國家話劇院公開的2022年應屆畢業生招聘擬聘人員名單中榜上有名，名單曝光後引起爭議，他被大數「三宗罪」！網民先質疑易烊千璽未符合應聘人員「非在職人員」這個招聘條件，指他於話劇院發布名單前夕才公開注銷公司的公告；第二是話劇院需進行3次面試，而有人只參加了一次面試，惹來易烊千璽是否進行過線下面試的疑團；第三宗罪，是網民翻出當年曾有人就易烊千璽疑似違規入學作出投訴，雖然後援會其後曾公開截圖澄清投訴已獲回覆，投訴人亦滿意結果，但有網民指出有關投訴狀是出自她的手，而且從未對外公開，該投訴亦一直未獲回覆，對後援會從何途徑獲得資料大感奇怪。

停工飛北京拆彈

事件在網上鬧得熱烘烘，易烊千璽仍未為此開腔，而中國國家話劇院工作人員日前已作回應，指名單只是公示階段，暫時仍未有錄取結果，似為事件降溫。不過此舉似乎未能達到效果，皆因易烊千璽正在山西拍攝張藝謀執導新片《滿江紅》，近日傳出電影停拍，更指易烊千璽已急急返北京「拆彈」！由於處理得不好會牽連甚廣，日前有傳《滿》片方面不想冒此風險，即使已開拍兩星期，亦計劃易角，免得拍畢後電影未能上映，損失更大。

劉浩存畀面撐恩師

在這個敏感時刻，網上就爆出張藝謀出售無錫別墅的消息，有指他開價3,000萬元人民幣，遠低於市價的6,000萬人民幣，故引來「急售套現」之說。該別墅是張藝謀外父的居所，單是裝修費已近千萬，如今蝕讓，即被指與《滿》片停拍有關，因停工會令劇組有損失，資金亦變得緊張，身為導演的張藝謀肯定不會坐視不理，最快的解決方法就是自行「撲水」。不過，張藝謀老婆陳婷在社交網指沒有急售別墅，只是詢問一下價錢，而有意賣房的原因是其父母年紀大，想安排他們一起居住，方便照顧。雖然陳婷澄清急售之說，但有指別墅在短短數日已成功放售。

《滿》片因易烊千璽出事而變得困難重重，幸好苦中一點甜，由張藝謀一手捧紅的內地女星劉浩存，畀面恩師將客串《滿》片一角，令電影更添睇頭，另有網民推舉滑雪女神谷愛凌參演！

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