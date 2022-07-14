Pricerite實惠新優惠助全民抗疫　打造無菌家居

【營業資訊】新冠疫情反覆，最近每日仍有過千宗感染新冠病毒個案，市民仍要做好個人衛生防疫措施，不能鬆懈。Pricerite實惠推出最新抗疫用品和清潔防護產品優惠，當中智能空氣消毒淨化機由原價2,980元減至1,380，折扣超過一半。在Pricerite實惠購買任何產品，還可以特惠價換購女神系列口罩、強效全能抹布等，用超值價錢打造無菌家居。

Pricerite實惠推出的優惠產品包括家居清潔、潔淨用水、清新空氣和個人防護。精選家居清潔品包括Walch威露士多用途消毒濕巾高效去污型 (84片裝) 加萬用消毒殺菌噴霧，原價69.9元，特價59.9元，會員價低至35元，並送超濃縮洗潔精。

為打造潔淨食水家居，Pricerite實惠內的3M全線濾水器及濾芯及Philips

全線濾水器、濾芯及即熱水機，分別正價85折和88折。另亦有清新空氣用品優惠，SAVEWO智能空氣消毒淨化機由2,980元激減至1,380元;Maxell麥克賽爾除菌空氣淨化機則由原價3,980元減至3,582元，優惠期由7月26日至8月8日。

另外，由7月12日至8月8日，凡於Pricerite實惠購買任何家品、家電或食品，即可以優惠價換購SECO CareU Jeannie 女神系列口罩、Vileda微力達強效全能抹布、TOP-Z博仕牌垃圾袋及ECOMELIFE®️ X MICROBAN®️抗菌可重用環保矽膠飲管。優惠詳情可瀏覽：www.pricerite.com.hk