偽親子旅遊　Staycation以為去咗新加坡？

由於疫情關係，令一眾熱愛旅遊的港人近幾年「冇得飛」，不過心癢的你想感受異地風情，其實都有辦法，最近有本地酒店就打造新加坡主題住宿計劃，Staycation猶如去了新加坡，讓你和小朋友來一趟「偽親子旅遊」，重拾久違的旅行Feel。

位於屯問的黃金海岸酒店，近日就推出「小魚尾獅Merli新加坡主題住宿計劃」，顧名思義就是將酒店及商場加入新加坡主題，還以小魚尾獅Merli作為吉祥物。酒店房間以小魚尾獅主題布置，由床單、掛畫、以至窗簾均一併用上，而酒店大堂及商場都設有多個打卡位，當中商場更擺放了4米高巨型小魚尾獅，餐廳亦提供新加坡滋味下午茶，讓大家品嘗新加坡美食。另外更可參與戶外水上充氣遊戲消暑，又或者Merli曲奇工作坊，小朋友可以親手製作小魚尾獅曲奇。

眾所周知忍者的發源地是日本，不過大家毋須飛日本，都可以一嘗扮忍者體驗，位於尖沙咀的香港樂高探索中心，就大搞「旋風忍者訓練營」，小朋友可以化身忍者於場內砌積木和挑戰任務，當中大家要在微縮的香港街景中，搜尋6位旋風忍者；還可以參與創意工作坊，跟拼砌達人砌出忍者小夥件；甚至跟旋風忍者的吉祥物和擺設打卡。此外，為慶祝樂高成立90周年，場內展出由70萬塊積木砌的旺角彌敦道街景，亦有50年代的初代積木，值得一睇再睇。