名廚聯手　炮製頂級盛宴

本地菜式多樣化，有首屈一指的名廚，為客人提供不同種類的美食，近日有著名的餐廳大廚合作，混合不同的飲食風格，推出獨一無二的限定主題菜單，為食客帶來嶄新體驗。

星級中印之選

中菜在本地佔有重要地位，印度菜亦廣受歡迎，香港瑰麗酒店米芝蓮一星印度餐廳 CHAAT行政總廚 Manav Tuli 和米芝蓮三星中菜廳富臨飯店政總廚黃隆滔師傅合作，於8月11日及12日在CHAAT推出6道菜午市菜單，8月11日供應8道菜晚市餐單。午餐點的心拼盤有香煎坦都里蘿蔔糕、富臨蒸印式鵪鶉包和懷舊雞絲春卷配印度乳酪醬，品嘗椰汁海鮮湯後，就有日本吉品38頭的阿一鮑魚、招牌印式脆皮雞配印尼蝦片、大廚聯手炒飯和印度杏仁牛奶雪糕及懷舊雙色卷。晚餐頭盤有涼拌葱油海參配坦都里滔哥叉燒、印度羊肉燒釀雞翼、燉椰子龍蝦海鮮湯，主菜是日本吉品28頭的阿一鮑魚、秘製咖喱醬配富臨香煎石斑等，甜品有紅豆及芋頭朱古力印度薄餅及印度杏仁牛奶雪糕，讓客人感受到中印美食威力。

新派中英風味

除了傳統菜式，新派的創意菜也很流行，米芝蓮一星及綠星餐廳Roganic副主廚 Adam Catterall 和高級中菜館口利福的主廚 ArChan Chan合作，於7月24日3個指定時段，在 Aulis 內推出混合中式風格和創意英倫風味的菜單，菜單分三節，第一節是點心，有本地迷你冬瓜盅、菠蘿叉燒酥、蝦子龍蝦餃配龍蝦湯、蝦多士、鮑魚撻和香港咖喱魚丸，第二節以周日烤肉為題，有烤鴨、香菇釀鴨頸腸及臘腸煲仔飯、本地蔬菜凍派。最後一節甜點，是選用杧果、椰子和西柚雪糕製作的新地，以及香港荔枝百花蜂蜜格雪葩作結，每位客人還可獲贈1份外賣下午茶禮品。