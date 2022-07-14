蕭亞軒被寸係發電機　Call記者影自己同柯震東拍拖？

最近台灣天后蕭亞軒（Elva）真係黑仔，佢現身台灣金曲獎時宣告正式復出，可惜大家就Focus去佢個巫婆鼻疑雲上面，靚樣被質疑有加工，估唔到一波未平一波又起，今次就到台灣「資深狗仔」葛斯齊出招，預告會爆某位參加過金曲獎嘅女藝人係圈內發電機，男友換不停，仲會主動Call狗仔隊扮偷拍自己拍拖，藉此維持知名度，到咗11日，佢就開Live公開對方身分，直指佢口中人就係蕭亞軒！

葛斯齊聲稱蕭亞軒緋聞名單水蛇春咁長，好似祝釩剛、隆宸翰、王陽明、田恩沛、白梓軒、李安卓、李威、周湯豪、梁耀基、劉德祖、陳樺、黃皓、柯震東、石正祥等都上榜，更直言：「她的男朋友從我以前到現在，沒有一張照片我失誤過。」

葛斯齊續透露自己有次接獲任務，係要跟拍明星情侶食火鍋，點知藝人未到，記者先抵達，明顯係有人提前放消息畀媒體：「後來就看見柯震東跟某位女藝人走進餐廳，得知有狗仔在，柯震東相當不開心，恨不得把狗仔打一頓。」隨手又公開當日嘅相，見到柯震東同蕭亞軒平排而坐開餐，佢口中嘅「某位女藝人」不言而喻，佢仲話當時該女星未有出專輯，但需要維持知名度，先會搵人幫手曝光緋聞。