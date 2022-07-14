特異功能掛帥！奇Phone突出

智能手機是更新頻率最快的數碼產品，幾乎每周都有新型機推出，要在云云對手中突圍而出，廠方自然要扭盡六壬賣弄花臣！奉行機海策略的小米剛剛便發表了Xiaomi 12 Lite，大玩億萬像素拍攝及雙LED補光燈，同期仲有好多奇Phone異軍突起，即睇！

雙燈補光

Xiaomi 12 Lite定位為中階拍攝神器，首先機背內建了1.08億萬像素主鏡、800萬像素超廣角及200萬像素微距鏡頭，並支援眼球對焦及運動追焦，單看規格已不比旗艦機遜色。殊不知其自拍更強，前置鏡頭達3,200萬像素之高，更激罕植入雙LED補光燈，配合人像模式、美顏及自動HDR，實測黑房內也能清晰Selfie，絲打實Like！AMOLED屏幕唔細有6.55吋，支援120Hz刷新率、HDR10+及Dolby Vision等高階顯示技術。其他配套包括Snapdragon 778G處理器、最高8+256GB容量及雙卡5G等，其4,300mAh電池還對應67W快充呢！

奶味加持

Xiaomi 12S Ultra為小米與Leica合作下首個聯乘產品，其5,000萬像素主攝鏡頭搭載1吋IMX989感光元件，並植入Leica濾鏡、經典快門聲和紅點水印，最正是玩到35mm、50mm及90mm三款大師級數位鏡頭，用軟件模擬出特殊的「奶味」相質。

經典回歸

昔日手機一哥Nokia近來經常玩集體回憶，日前便將三部經典變成全新功能手機，其中8210由外形到按鍵均完全復刻，並升級4G連接；5710 XpressAudio首創真無線藍牙耳機與手機二合為一；至於2660 Flip則是經典摺機，只是如今改以無線機座充電！

新式摺芒

HUAWEI Mate Xs 2採用新一代雙旋鷹翼鉸鏈技術，令7.8吋超清原色摺疊屏幕比上代更平整無痕，並更能抵受彎折和外力衝擊。機身混合玻璃纖維、航空級鈦合金和超輕超強鋼等材質打造，成功使重量減至255g。搭載5,000萬像素原色影像系統及4,600mAh大容量電池。

億萬拍攝

中階機很少搭載億萬像素鏡頭，偏偏Samsung Galaxy A73 5G就植入1.08億像素四鏡模組，並具備OIS、VDIS等防震技術，當然舊A系功能如Fun Mode特效及Object Eraser即時消除它一樣繼承過來！處理器用Snapdragon 778G，水貨提供128GB及256GB兩款容量。

激抵三防

UleFone Armor X10 Pro是CP值極高的三防手機，一千多元便具有IP68/IP69K防塵、防水及防跌能力。機背仲特設雙喇叭，聲音達100dB，隨時化身音樂播放器。配備5.45吋屏幕、MTK Helio P22處理器、5,180mAh電池，1,300萬像素後置雙鏡頭支援夜拍、水底拍攝。