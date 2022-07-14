【營事檔案】柿子奇亞籽布甸　適當的甜

無論天氣寒冷、炎熱、心情好或是不好，甜品都是不可或缺；除了外出買一些蛋糕、點心之外，有時都希望在家自製一些小甜品，而奇亞籽布甸就再好不過了。它沒有過多的步驟，又不需要焗爐等器材，材料簡單又千變萬化。今次就選用了柿子，加上黃豆粉糰子，打造出日式風味。

柿子高鉀去水腫

一個柿子大約有270毫克的鉀，鉀質可有助去水腫及維持正常血壓。因此在攝取過多鹽分以及鈉質時，補充鉀質能有助排出體內多餘的鈉，維持血壓穩定，從而減低患上高血壓等疾病的風險。除了柿子以外，百香果、牛油果、香蕉以及奇異果等水果都是高鉀的水果選擇，平日生活中如進食了比較鹹的食物，就可以進食高鉀質的水果平衡一下了。

「超級食物」奇亞籽

奇亞籽是歐鼠尾草的種子，奇亞籽不少人會加入早餐或飲品中，以補充日常膳食纖維的不足。奇亞籽的外皮有着遇水就會發脹的特性，更可脹大十倍以上，除了含有高纖維的特性外，奇亞籽含有的亞麻酸更深得大家喜愛。亞麻酸是奧米加三脂肪酸的一種，有助穩定血壓，配合良好飲食習慣就有助減低患上心臟病等的風險。

【柿子奇亞籽布甸】

材料：

柿子 1個

無糖杏仁奶 150克

三色糰子 1串

肉桂粉 2克

奇亞籽 15克

黃豆粉 適量

做法：

1.無糖杏仁奶加入奇亞籽及肉桂粉混合靜置20分鐘，又或於雪櫃冷凍過夜。

2.柿子去皮壓成蓉，備用。

3.在奇亞籽布甸上加上柿子蓉。

4.最後加上黃豆粉裝飾，以及佐以三色糰子。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。