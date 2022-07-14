何啟華神還原《Top Gun》湯告魯斯　睇一次就識變「寬面湯」

男團ERROR成員何啟華（阿Dee）為譚仔雲南米線及Deliveroo戶戶送拍攝廣告，今年入圍「全球百大俊男2022」的阿Dee更在廣告片中以湯告魯斯（Tom Cruise）的電影《壯志凌雲：獨行俠》為故事藍本，飾演寬面．湯「咕嚕」師一角。

廣告片甫開始，阿Dee以印上「Spicy」字樣的飛行員外套及太陽眼鏡，變身Captain Spicy，在朋友們面前大騷他的型仔造型，他搞笑說：「Call me湯『咕嚕』師！寬面湯...咕嚕咕嚕...SPICY！」他又chok住說：「湯『咕嚕』師 teach you，人生得意就呢度寬！」但鏡頭一轉，Dee哥回到現實場景，就化身外賣專員，繼續盡顯他的搞笑幽默喜感。

阿Dee被問及用了幾多時間「神還原」Captain Maverick，他說：「我想大概用了少過一餐米線的時間便可以神還原湯告魯斯。」他表示只看了湯告魯斯的新片一次吸取靈感，他說：「睇一次已足夠，因為睇第二次會變得重複，第三次就會厭悶，一次夠新鮮感，亦最緊要捉得住神髓，對今次獲廣告商大膽錄用他做「湯告魯斯」，他說笑Tom Cruise才是最大膽：「我如果喺荷里活撞見佢，我會怕醜同尷尬，我估唔到佢竟然叻到自己拍咗呢部戲，佢依家住豪宅，又有錢，喺佢身上睇到真係覺得依家係後生仔嘅世界。」