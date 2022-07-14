本日日本：紀念漫畫連載30周年　《美少女戰士》六本木開紀念展

於1992年開始在漫畫雜誌《Nakayoshi》連載的《美少女戰士》陪伴了很多女生的童年歲月，為紀念連載30周年，近期除了公布將於2023年推出劇場版《美少女戰士 Cosmos》之外，即日起至12月30日於六本木博物館正舉行「美少女戰士 Salior Moon Museum 」大型展覽，除了有回顧《美》30年軌迹的的展覽內容外，還有博物館限定的周邊商品、主題Cafe，粉絲們怎可錯過！除了有機會欣賞武內直子為今次展覽所繪製的全新插畫作品，也嚴選出《Nakayoshi》連載至今的彩色及黑白原稿作品，分為3個展期展出。即日起至9月4日展出原作第一及二部、9月10日至11月6日展出原作第三及四部、11月12日至12月30日展出原作第五部及之後的原畫。會場同時有4.5 × 8米的大螢光幕播放配合特殊效果的影像，亦有以全息技術重溫漫畫中的名場面等，讓粉絲以新的方式走進《美少女戰士》的世界。

另外，展覽將展出超過600件珍貴的資料與物品，包括每代作品的變身道具、玩具模型，甚至在《美》音樂劇穿着的服裝等，當中還有首次公開跟時尚品牌JIMMY CHOO聯乘的Salior Moon 長靴，值得細味。逛完展覽更可購買會場限定商品，小心荷包重傷！場內亦設有主題Cafe，無論食品或飲品都以《美》為主題，讓你繼續沉醉在漫畫世界。

美少女戰士 Salior Moon Museum

日期：即日至12月30日

地址：東京都港區六本木5-6-20 六本木博物館

開放時間：10:00am~6:00pm

入場費：成人2,200日圓（約HK$125）、高中生 1,400日圓（約HK$80）、小學生800日圓（約HK$46）