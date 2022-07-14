王梓軒音樂劇演唱會延至8月舉行　感恩沒有出現退票潮

歌手王梓軒（Jonathan）、胡渭康、菲律賓歌手姬素·孔尚治 (Crisel Consunji)和Sean Oliver今日（14日）為8月舉行的音樂劇演唱會綵排，原本演唱會在2月舉行，受疫情影響而告延期，王梓軒稱海報出街時才無奈決定取消，Crisel是之後加入，組成現在的新班底，憑《淪落人》奪金像獎「最佳新演員」獎的 Crisel，本身是唱家班，10歳已在菲律賓唱歌，之前是主題樂園長駐歌手，原來她2個月前生了BB，榮升媽咪，大會送上煮飯仔和琴仔玩具給她做禮物，她大表驚喜。Crisel說：「湊女呢段日子，我好似變咗喪屍，依家成日唱歌畀囡囡聽，希望將來可以同個女同台演出。」

胡渭康現場又唱又跳，並與Crisel合唱一曲，默契十足，他自爆其實昨晚隔着電話中同她夾歌：「首歌未唱過，基本上我同Crisel冇見過面，今朝啱啱拍完戲就嚟唱，所以好大挑戰，好多謝Jonathan，佢哋全部係學院派，我係文盲，唔識睇譜，Jonathan成日錄定歌畀我聽。」

問到有否賣飛壓力，Jonathan稱：「好彩之前第一輪賣飛無退票，係就大鑊，因為轉咗歌手，同埋宣傳期咁短。」胡渭康稱今年是自己入行40年，一早想開演唱會：「就當今次騷係紀念40年入行。」