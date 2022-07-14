一見愛上︱張敬軒成個白馬王子咁款　李司棋自薦煮早餐畀佢食

歌手張敬軒跟演員李司棋看似「大纜都扯唔埋」，原來兩人不時在對方的社交網留言互動，最近他們得客戶安排合作拍廣告，令這對「網友」得以相見，拍攝當日，司棋姐笑言要扮鎮定：「我好緊張囉，前一晚瞓唔着，幾十歲人都未試過，因為從來冇見過軒仔真人，我好鍾意佢對眼，一望到佢對眼就唔記得對白，我鍾意咗佢好耐，佢個樣好似我細個睇公仔書裏面嘅白馬王子。」

被對方送上大高帽，軒仔即說：「我今日都好開心，終於同網友見面，其實我哋喺網上識咗一段長時間，好鍾意睇佢啲帖文，睇佢食嘢特別好味，好欣賞佢着衫嘅穿搭，對生活嘅品味，今日司棋姐仲親手整咗茶燻雞請我食。」司棋姐未知是否見到軒仔早餐「冇啖好食」，所以親自下煮，她說：「我見到軒仔朝早要食嗰種早餐，我都試過，有衝動想過去佢度幫手煮幾日早餐，尤其見到軒仔父母唔喺身邊，冇人照顧，加上工作又忙，睇到我好心赤。」

得到對方愛錫，過往經常會同圈中前輩合作的軒仔，坦言想邀請司棋姐做MV女主角：「我成日諗，好想有個music video，可以搵司棋姐出演女主角，安排一個劇力萬鈞嘅角色畀佢，但今日見到真人，發覺佢生活同銀幕上係兩個人，反而應該要搵佢做一啲好瘋狂、好多面嘅角色。」氹得司棋好開心說：「你叫到我一定幫手，其實今日真係有種好不可思議嘅感覺，因為我應該係同劉丹一齊拍戲，但我居然可以同軒仔拍廣告，難怪我會失眠。」