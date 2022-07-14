劉青雲演「癲佬」出神入化　跳樓爬車頂冇難度

演「癲佬」角色演到出神入化的劉青雲，於英皇新片《神探大戰》遇上合作無間的導演韋家輝，為他度身訂造不一般的神探角色，除了要面對空氣演戲，還要應付連場動作戲，不過青雲表示體力上的勞動，遠遠不及精神上的痛苦。

青雲與韋導早前接受傳媒訪問時，大談拍攝該片的點滴，談到片中芸芸場口中，既要跳樓又要爬車頂，是否青雲從影以來最辛苦之作？他說：「辛苦係精神上，因為角色幾複雜，咁多動作最辛苦就係跳海之後，如果着潛水衣都幫到浮，但我著住5、6件衫，落水後問題就出現，等擺機位時間，我個人開始沉，10幾分鐘入面我要不斷咁游，一郁所有嘢都抽住。」更指拍攝開場跳水渠一幕，大隊移師內地一個真急流地方取景，由於水流實在太強，令他無法站立，還要出動吊威吔協助，笑言一不小心，分分鐘被沖返香港。

對於片中經常對住空氣演出，他於家中練習時有否嚇親太太郭藹明？青雲笑說:「佢習慣咗，我好多時都係諗緊嘢，個腦不停運作容易啲，大部分演員都係不斷思考角色，劇本冇寫都要諗（投入咗好難抽離？）我唔去分，有啲嘢自己溶化或者係會帶唔走嘅。」被韋導形容為犀利演員的他，可認為演技已去到無可挑戰的地步？青雲表示：「我又唔係神級，撞到叻嘅人先有咁嘅演技，我唔敢講一定會做得好，但唔好睇劇本，決定點去演先睇，希望有少少嘢刺激到自己（依家唔接普通劇本？唔係，有時拍開覺得可以試下，唔拍開會想去旅行，但每次拍完韋導作品都會學到一啲嘢。」

對於過去兩年多疫情，青雲不諱言有一年時間零工作，變相與家人相處增多：「從來冇咁長時間對住太太，睇清楚娶咗個咩人，係個好女人（有冇掛住拍戲？）初初冇，因為疫情問題，曾經諗過就咁唔做，後來時間愈耐，有時間睇劇，覺得自己又返嚟啦！」而對於青雲評價甚高的韋導，直言對方經常有給他深刻的表現：「呢個演員唔只要求做到，仲可以幫到你創作，所以唔好咁便宜佢，要拍啲嘢令佢都覺得係難，唔係留難，係觀眾都想睇（角色非佢莫屬？）如果換另一個會浪費好多時間，用佢係好滿意，搵咗主角要不停教佢演戲係災難，我創作方法係冇劇本，佢接受咗可以馬上畀番啲嘢你，好難搵到另一位演員咁樣。」