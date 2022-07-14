余德丞簡淑兒離巢無綫　首度合作拍住上搵銀

藝人余德丞（Dickson）與剛離巢無綫的簡淑兒（Jessica）下午（14日）現身荃灣拍攝宣傳片，Jessica表示是回復自由身後首次出活動，她説：「好開心可以遇到Dickson，感覺好親切。（以前有冇合作過？）第一次合作，喺舊公司反而未試過。」同樣已離巢的Dickson則表示現時工作自由度較大，他説：「可以自己揀工作好過癮。（會唔會搵Jessica合作？）都可以，我自己頻道都好少女仔出現，依家會自己構思好多唔同題材，遲啲會推出，同埋會拍啲短劇。」身旁Jessica即表示有意替他任短劇女主角，不過Dickson指已找了素人，他又透露正忙於個人頻道及電台工作，亦有為綜藝及劇集試鏡。另提到早前在自己頻道中評論食店，事後被食店老闆要求限期內道歉，Dickson表示只是講出自己感受：「你講你自己感受你會不會道歉？」覺得無特別需要再作回應。

Jessica則表示也想創立頻道拍片：「要同Dickson請教下，想拍片分享Keep Fit、瘦身，同教大家整一啲喺屋企都做到，食咗唔會肥又簡單嘅菜式。」談到有指男友麥大力約滿無綫後將重操飛機師工作，Jessica表示他仍有約，不方便代他答，加上現時仍未通關，但相信翱翔天際是每位機師的夢想，始終花了很多時間讀書。另她透露正與不同單位洽談工作中，或有機會飛外地拍攝，電影及舞台劇也想嘗試。